Die Adidas-Aktie zeigt sich im frühen Handel am Freitag freundlich. Auftrieb verleiht ein Analystenkommentar der Baader Bank. Bereits am Vorabend schraubte auch die DZ Bank das Kursziel leicht in die Höhe. Die Baader Bank hat die Bewertung der Adidas-Aktie von "Reduce" auf "Add" verbessert und das Kursziel von 169 Euro auf 238 Euro angehoben. Analyst Volker Bosse begründete dies mit der schnelleren ...

