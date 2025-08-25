© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Robert Schmiegelt/Geisler-FotoprDie Anteile des Sportartikelherstellers befinden sich in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Doch zumindest kurzfristig könnte sich etwas in die Gegenrichtung tun. Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche - Adidas Für Anlegerinnen und Anleger von Adidas hatte das Jahr vielversprechend begonnen. Mitte Januar erzielte die Aktie bei 263,80 Euro ein Mehrjahreshoch und lieferte damit ein starkes, technisches Kaufsignal. Durchzusetzen wussten sich die Bullen jedoch nicht. Erst recht nicht, nachdem US-Präsident Donald Trump ohne Not einen Zollkrieg auch gegen strategische Partner vom Zaun gebrochen und damit die Lieferketten und Margenstärke von global agierenden Unternehmen wie Adidas bedroht …Den vollständigen Artikel lesen ...
