Die Zinssenkungs-Euphorie vom Freitag ist am Montag schon wieder verpufft. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich uneinheitlich und ohne viel Bewegung. Die Bekanntgabe des heimischen Ifo-Geschäftsklima-Index hatte kaum Einfluss auf die Kurse. Immerhin tat sich einiges bei den Einzelwerten. Im MDAX sorgt die Puma-Aktie für Furore. Der Leitindex DAX schloss 0,4 Prozent tiefer mit 24.273,12 Punkten. Dagegen legte der MDAX mit den mittelgroßen Unternehmen um 0,2 Prozent auf 31.073,13 Punkte zu. "Die Börsenampel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
