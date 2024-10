Mögliche Friedensverhandlungen in der Ukraine sorgen nach wie vor dafür, dass die Rheinmetall-Aktie nicht in Fahrt kommt. Die ohnehin ausgedehnte Konsolidierung der vergangenen Monate setzt sich damit fort. Doch es gibt Anzeichen, dass es in den kommenden Wochen für den DAX-Titel wieder besser läuft.Traditionell nimmt das Geschäft bei Rheinmetall im vierten Quartal Fahrt auf. Dann macht der Konzern mehr Umsatz und fährt bessere Margen ein - so sollen auch die Ziele für das laufende Jahr noch erreicht ...

