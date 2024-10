Kombinierter Markt ACV aufgrund der starken Nachfrage nach Managed Services und XaaS um 32 gestiegen

ISG hält an der Wachstumsprognose für das Gesamtjahr fest und erwartet für 2025 stärkere Ergebnisse

Der europäische Markt für IT- und Unternehmensdienstleistungen zeigte im dritten Quartal Anzeichen von Dynamik und erreichte neue Höchststände beim jährlichen Vertragswert und beim Geschäftsvolumen, obwohl die Nachfrage im wichtigen Finanzdienstleistungssektor weiterhin schwach ist. Dies geht aus dem neuesten Branchenbericht der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III) hervor, einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, der veröffentlicht wurde.

Der EMEA ISG Index, der kommerzielle Outsourcing-Verträge mit einem jährlichen Vertragswert (ACV) von 5 Mio. USD oder mehr misst, zeigt, dass der ACV für den kombinierten Markt (sowohl Managed Services als auch Cloud-basierte As-a-Service-Dienste) im dritten Quartal um 32 Prozent auf einen Rekordwert von 8,9 Mrd. USD gestiegen ist. Seit dem Tiefpunkt im dritten Quartal des vergangenen Jahres ist der Gesamtmarkt vier Quartale in Folge gewachsen im dritten Quartal um 14 Prozent gegenüber dem Vorquartal und hat damit seinen höchsten ACV aller Zeiten erreicht.

"Der europäische Markt verzeichnete nach mehreren Quartalen mit langsamem Wachstum ein Rekord-drittes Quartal, während die Region sich von einem anhaltenden Abschwung erholte", sagte Steve Hall, President von ISG EMEA. "Wir sehen dies als Beginn einer Phase beschleunigten Wachstums, auch wenn es Anzeichen für Vorsicht gibt, insbesondere die anhaltend schwachen Ausgaben im BFSI-Sektor (Banken, Finanzdienstleistungen und Versicherungen). Durch die Zinssenkungen sehen wir, dass sich das Branchenbild im kommenden Jahr aufhellt."

Q3-Ergebnisse nach Segmenten

Das jährliche Vertragsvolumen (ACV) im Bereich Managed Services stieg im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent auf einen Rekordwert von 4,9 Mrd. USD und lag damit um 22 Prozent über dem Wert des zweiten Quartals, was auf das ungewöhnlich hohe ACV von drei Mega-Deals (ACV von 100 Mio. USD oder mehr) in der DACH-Region zurückzuführen ist.

"Ohne diese Deals, die als einmaliger Ausreißer betrachtet werden sollten, hätte der ACV für Managed Services im dritten Quartal 4,2 Mrd. USD betragen, was einem Anstieg von 15 entspricht", so Hall.

Im dritten Quartal wurden 305 Managed-Services-Verträge unterzeichnet, ein Rekord und ein Anstieg von 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Darunter waren sechs Mega-Deals, doppelt so viele wie im Vorjahresquartal und die meisten, die die Region in den letzten 11 Jahren abgeschlossen hat. Der jährliche Wert dieser Geschäfte, 1,1 Mrd. USD, stieg im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit fast vier Jahren.

Auch andere Deal-Segmente schnitten gut ab: Das Volumen der kleinen Deals, also der Deals im Bereich von 5 bis 10 Mio. USD, stieg um 40 Prozent, während das Volumen der Verträge mit neuem Umfang um 26 Prozent und die Zahl der Vertragsneuabschlüsse um 39 Prozent zunahmen.

Im Bereich der Managed Services stieg das IT-Outsourcing (ITO) um 32 Prozent auf 3,6 Mrd. USD, was auf ein zweistelliges Wachstum in fast allen Dienstleistungsbereichen zurückzuführen ist, darunter Anwendungsentwicklung und -wartung (ADM), Infrastruktur und Rechenzentrumsdienste. Die einzige Ausnahme bildeten die gebündelten Infrastruktur- und ADM-Dienste, die im Quartal leicht zurückgingen.

Das Outsourcing von Geschäftsprozessen (BPO) stieg um 46 Prozent auf 1,3 Mrd. USD, was auf das starke Wachstum in den Bereichen Technik, Forschung und Entwicklung, HR-Outsourcing und Kundenbetreuung zurückzuführen ist.

Nach Branchen betrachtet, war der ACV bei Managed Services in den Bereichen Energie, Einzelhandel und Reisen, Transport und Freizeit höher. Zu den bemerkenswerten Branchen, die Rückgänge verzeichneten, gehörten Finanzdienstleistungen (BFSI), Fertigung sowie Medien und Telekommunikation.

Das ACV im As-a-Service-Segment (XaaS) stieg im Jahresvergleich um 27 Prozent auf einen Rekordwert von 4,04 Mrd. USD. Damit überstiegen die Ausgaben für Cloud-Dienste in der Region erstmals in einem Quartal 4 Mrd. USD. Es war das dritte Quartal in Folge mit einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr und das zweite Quartal in Folge, in dem das Segment zweistellig wuchs, da das steigende Interesse an GenAI die Nachfrage nach der Cloud ankurbelt.

Innerhalb dieses Segments stieg Infrastructure-as-a-Service (IaaS) um 36 Prozent auf fast 3,0 Mrd. USD, während Software-as-a-Service (SaaS) um 8 Prozent auf 1,1 Mrd. USD zulegte.

Geografische Performance

Obwohl der größte Markt für Managed Services in der Region, das Vereinigte Königreich, im Jahresvergleich um 38 Prozent zurückging, verzeichnete er mit einem ACV von 1,02 Mrd. USD im dritten Quartal zum siebten Mal in Folge ein Quartal mit einem Umsatz von über 1 Mrd. USD. Der DACH-Markt (Deutschland, Österreich und die Schweiz) erwirtschaftete unterdessen 2 Mrd. USD ACV, das zweitbeste Quartal aller Zeiten und ein Plus von 308 Prozent gegenüber dem vorherigen, was auf die drei Mega-Deals von ungewöhnlich hohem Wert zurückzuführen ist. Frankreich (plus 60 Prozent) und Benelux (plus 161 Prozent) verzeichneten ebenfalls starke Quartale.

Neun-Monats-Ergebnisse

Nach neun Monaten erreichte der kombinierte Markt ACV einen Rekordwert von 24,2 Mrd. USD, was einem Anstieg von 12 Prozent entspricht.

Managed Services stiegen um 8 Prozent auf 12,8 Mrd. USD, was auf die Stärke von 12 Mega-Deals zurückzuführen ist, die zu den 876 Managed-Services-Verträgen gehören, die in diesem Jahr bisher abgeschlossen wurden. Ohne die drei hochwertigen Mega-Deals, die im dritten Quartal im DACH-Markt vergeben wurden, wäre der ACV für Managed Services seit Jahresbeginn um 2 Prozent gestiegen. Innerhalb der Managed Services stieg ITO um 10 Prozent auf 9,7 Mrd. USD, während BPO um 4 Prozent auf 3,1 Mrd. USD stieg.

XaaS verzeichnete unterdessen einen Anstieg um 17 Prozent auf 11,4 Mrd. USD. In diesem Segment stieg der IaaS-Markt um 23 Prozent auf 8,2 Mrd. USD, während der SaaS-Markt um 3,5 Prozent auf 3,2 Mrd. USD zulegte.

Prognose für 2024

Für das Gesamtjahr hält ISG an seiner Prognose für ein Umsatzwachstum von 2 Prozent bei Managed Services und 14 Prozent bei XaaS fest. Das Unternehmen erwartet für 2025 ein stärkeres Wachstum.

"Trotz eines starken dritten Quartals halten wir an unserer Prognose für das Gesamtjahr fest, da die Signale auf dem Markt weiterhin uneinheitlich sind, insbesondere aufgrund der Schwäche im BFSI-Sektor", sagte Hall. "Die jüngsten Zinssenkungen der Fed und der Europäischen Zentralbank dürften die IT-Ausgaben im kommenden Jahr ankurbeln, und andere Faktoren, wie das wachsende Interesse an GenAI, die gestiegenen Serverlieferungen und die wieder anziehenden Umsätze der Hyperscaler, deuten auf einen positiveren Ausblick für 2025 hin."

