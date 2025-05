ISG Provider Lens-Studie: Serviceanbieter unterstützen Unternehmen bei der Einführung von KI unter Einhaltung komplexer Datenschutzvorschriften

Unternehmen in der Schweiz integrieren derzeit Microsoft-Cloud-Plattformen unter Einhaltung strenger Vorschriften zum Datenschutz und zur Datensouveränität. Dies zeigt eine neue Marktstudie, die die Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, heute herausgegeben hat.

Die Studie "ISG Provider Lens Microsoft AI Cloud Ecosystem Switzerland 2025" stellt fest, dass viele Unternehmen in der Schweiz, einem der treuesten Microsoft-Märkte der Welt, Azure, Microsoft 365 und anderen Plattformen fest verbunden sind. Zugleich unterliegen sie komplexen Datenschutzbestimmungen, insbesondere in Branchen wie dem Finanz- und Gesundheitswesen.

"Datensouveränität und Datenschutz sind Schweizer Unternehmen ein wichtiges Anliegen", sagt Uwe Ladwig, Geschäftsführer von ISG Schweiz. "Microsofts Rechenzentren in Zürich und Genf ermöglichen es Unternehmen, Daten im eigenen Land zu speichern. Doch neben Vertrauen braucht es auch eine strenge operative Kontrolle. Ein sorgfältig ausgewählter Dienstleister kann Kunden dabei unterstützen, einen umfassenden Datenschutzplan zu entwickeln."

Viele Schweizer Unternehmen sehen neue Cloud- und KI-Technologien als entscheidenden Faktor, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Zugleich können Implementierungen einer Vielzahl von Microsoft-Angeboten interne Teams auch überfordern, was zu Governance-Lücken führt, so ISG. Unternehmen sind auch deshalb auf der Suche nach qualifizierten Serviceanbietern, mit denen sie neue Technologieinitiativen mit lokalen Vorschriften wie dem Schweizer Bundesgesetz über den Datenschutz in Einklang bringen.

ISG zufolge nutzen immer mehr Schweizer Unternehmen ebenso wie in Deutschland den generativen KI-Chatbot Copilot von Microsoft und die Azure OpenAI Services. Sie erhoffen sich von generativer KI beschleunigte Automatisierung und Innovation sowie unmittelbare Produktivitätssteigerungen durch verbesserte Effizienz auch wenn viele bisher noch Schwierigkeiten haben, aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen. Serviceanbieter mit umfassender Erfahrung und zahlreichen Anwendungsfällen erweisen sich als erfolgsentscheidend in diesem Bereich.

Das Interesse an KI-Agenten innerhalb von Microsoft 365 wächst ebenfalls, obwohl sich die meisten Unternehmen in diesem Bereich noch in einem frühen Stadium befinden und es ihnen an überzeugenden Anwendungsfällen fehlt, so ISG. In der Schweiz sind noch nicht alle Serviceanbieter so weit, die Nutzung solcher Agenten bei ihren Kunden zu unterstützen.

In der Schweiz steigt zudem die Nachfrage nach den Microsoft-Plattformen Fabric, Foundry und Purview, die von Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden, um integrierte Datenumgebungen mit hoher Sicherheit und effizienter Datennutzung zu schaffen, so ISG. Die Plattformen sind so konzipiert, dass sie regulatorische Risiken erheblich reduzieren, was für viele Unternehmen in der Schweiz einen wichtigen Aspekt darstellt.

"Schweizer Unternehmen stehen mit Blick auf den Wettbewerb unter hohem Innovationsdruck und müssen gleichzeitig immer komplexere Regularien einhalten", sagt Jan Erik Aase, Partner und Global Leader, ISG Provider Lens Research. "Sie arbeiten mit führenden regionalen und globalen Dienstleistern zusammen, um hier ausgewogene Strategien zu entwickeln und diese umzusetzen."

Die Studie untersucht auch andere Trends im Schweizer Microsoft-Ökosystem, die sich auf Unternehmen auswirken, darunter das wachsende Interesse an Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Umgebungen sowie die zunehmenden Investitionen von Microsoft in die Infrastruktur von Rechenzentren.

Weitere Einblicke in auf Microsoft bezogene Herausforderungen für Unternehmen in der Schweiz gibt das "ISG Provider Lens Focal Points Briefing", das hier heruntergeladen werden kann. Zudem enthält das Briefing Empfehlungen von ISG zum Umgang mit diesen Herausforderungen.

Die Studie "ISG Provider Lens Microsoft AI Cloud Ecosystem Switzerland 2025" bewertet die Fähigkeiten von insgesamt 42 Anbietern in vier Marktsegmenten (Quadranten): "Managed Services for Azure", "Microsoft 365 Services", "Power Platform Services" sowie "AI Services for the Microsoft Clouds".

Die Studie stuft Swisscom in allen vier Marktsegmenten als "Leader" ein. ELCA/EveryWare und SoftwareOne erhalten diese Einstufung in drei Quadranten. Ambit Group, Atos, Aveniq, Bechtle, BitHawk, Data One, isolutions, MDW Group, T-Systems und Wipro sind Leader in jeweils zwei Segmenten sowie Accenture Avanade, adesso, DIGITALL, Kyndryl, PwC, TCS und UMB in je einem.

Zudem werden glueckkanja in je zwei und BitHawk sowie Kyndryl in je einem Marktsegment als "Rising Star" bezeichnet. Nach Definition von ISG handelt es sich dabei um Unternehmen mit vielversprechendem Portfolio und hohem Zukunftspotenzial.

Für seine Performance im Bereich Kundenerfahrung erhält HCLTech die Auszeichnung "Global ISG CX Star Performer for 2025" unter den Anbietern aus dem Microsoft-Ökosystem. HCLTech erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des Programms "ISG Star of Excellence" ist, der führenden Qualitätsauszeichnung innerhalb der Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Bearbeitete Versionen der Studie stehen bei BitHawk and glueckkanja zum Download bereit.

Die Studie "ISG Provider Lens Microsoft AI Cloud Ecosystem Switzerland 2025" ist für Abonnenten und Einzelkäufer auf dieser Website erhältlich.

Über ISG Provider Lens

Die Studienreihe ISG Provider Lens Quadrant ist der einzige Anbietervergleich seiner Art, der empirische, datengetriebene Forschungs- und Marktanalysen mit praxisbasierten Erfahrungen und Beobachtungen des global agierenden Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen erhalten eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen die Auswahl geeigneter Sourcing-Partner erleichtern. ISG-Berater wiederum nutzen die Berichte, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu überprüfen und ISG-Geschäftskunden zu beraten. Die Studie untersucht derzeit weltweit operierende Anbieter, vor allem in Europa sowie in den USA, Kanada, Brasilien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland, der Schweiz, Skandinavien, den Niederlanden, Australien und Singapur/Malaysia. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Marktforschung bietet diese Webseite.

Über Information Services Group (ISG)

ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) ist ein weltweit tätiges, AI-zentriertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als zuverlässiger Geschäftspartner für über 900 Kunden, darunter mehr als 75 der 100 weltweit größten Unternehmen, zählt ISG zu den führenden Anbietern in den Bereichen Technologie und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Entwicklung, wenn es darum geht, Organisationen durch den Einsatz von KI zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine exklusiven Marktdaten, sein fundiertes Wissen über Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Experten weltweit. Gemeinsam unterstützen sie die Kunden von ISG, den Wert ihrer Technologie-Investitionen zu maximieren. Weitere Informationen finden Sie unter www.isg-one.com.

