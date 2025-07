Veränderte Vorschriften und Kundenerwartungen lösen technologische Veränderungen in den Bereichen Nachhaltigkeit, Effizienz und Qualität aus, so der Bericht ISG Provider Lens

Laut einem neuen Forschungsbericht, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde, setzen Automobil- und Mobilitätsunternehmen in Europa zunehmend KI und andere Technologien ein, um Kosten zu senken und die Produktqualität zu verbessern.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Automotive and Mobility Services and Solutions" für Europa kommt zu dem Schluss, dass sich die Branche in dieser Region 2025 an einem kritischen Punkt befindet und aufgrund der EU-Klimaziele und sich wandelnder Verbrauchererwartungen mit Anforderungen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung konfrontiert ist. Unternehmen investieren in IoT, KI und Robotik, um Echtzeitüberwachung und vorausschauende Wartung zu ermöglichen und gleichzeitig ihre Produktionslinien flexibler zu gestalten.

"Europäische Automobilunternehmen führen in allen Bereichen ihres Geschäfts rasch Digitalisierungs- und Nachhaltigkeitsmaßnahmen ein", so Andreas Fahr, Partner und Leiter des Bereichs Fertigungsindustrie bei ISG in EMEA. "Diese strategischen Initiativen sind entscheidend, um den technologischen Wandel und die sich wandelnden Kundenerwartungen zu bewältigen."

Um globale Lieferkettenrisiken zu mindern und mit der Konkurrenz Schritt zu halten, lokalisieren Unternehmen die Batterieproduktion, sichern sich den Zugang zu kritischen Rohstoffen und investieren in die Entwicklung autonomer und vernetzter Fahrzeugplattformen, heißt es in dem Bericht. Diese Initiativen sollen die Abhängigkeit von Importen verringern und die EU-Richtlinien für eine nachhaltigere Mobilität und die Wahrung der technologischen Führungsrolle Europas erfüllen.

Da der Wert von Neufahrzeugen zunehmend von ihren digitalen Fähigkeiten abhängt, integrieren Unternehmen digitale Plattformen und datengesteuerte Dienste, um den Vorlieben der Verbraucher gerecht zu werden. Der Markt setzt auf personalisierte, flexible Mobilitätslösungen wie Carsharing, Abonnementdienste und Ride-Hailing. Strategien zur Bereitstellung dieser Lösungen zielen auf neue Einnahmequellen in städtischen Gebieten ab, in denen traditioneller Fahrzeugbesitz unpraktisch ist und Umweltbelange eine große Rolle spielen.

Europäische Automobilhersteller setzen ihre Bemühungen zur Emissionsreduzierung fort, da die EU strengere Standards einführt, wie beispielsweise das FitFor55-Programm, das die Hersteller dazu verpflichtet, mehr emissionsarme und emissionsfreie Fahrzeuge zu produzieren, heißt es in dem Bericht. Darüber hinaus ermutigen nationale Umweltinitiativen wie das französische Crit'Air-Programm Verbraucher und Flottenbetreiber zum Kauf emissionsärmerer Fahrzeuge, was wiederum die Hersteller dazu veranlasst, saubereren Fahrzeugen Vorrang einzuräumen.

Unternehmen in der Region suchen auch nach neuen Ansätzen, um die langfristigen Umweltauswirkungen von Elektrofahrzeugen zu minimieren. Sie verfolgen Strategien wie Batterierecycling und Zweitverwendung, um der Ressourcenknappheit und den Problemen der Abfallentsorgung zu begegnen und nachhaltige Praktiken zu gewährleisten, die mit einer effizienten Ressourcennutzung im Einklang stehen.

"Die europäische Automobil- und Mobilitätsbranche setzt bei der Produktentwicklung auf Nachhaltigkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg", so Harish B, Manager und Principal Analyst bei ISG Provider Lens und Hauptautor des Berichts. "Dieser Ansatz mindert die Umweltbelastung und geht Ressourcenprobleme an."

Der Bericht untersucht auch andere europäische Trends im Automobil- und Mobilitätsbereich, darunter wachsende Investitionen in die Kompetenzentwicklung und einen Anstieg der Datenkonnektivität, der Fahrzeuge zu digitalen Plattformen macht.

Weitere Einblicke in die Herausforderungen für Automobil- und Mobilitätsunternehmen in Europa sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie in der ISG Provider Lens Focal-Points-Kurzinformation hier.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Automotive and Mobility Services and Solutions" für Europa bewertet die Fähigkeiten von 41 Anbietern in fünf Quadranten: Automobilentwicklung und Fertigungsdienstleistungen, Elektrofahrzeuge und Mobilitätsdienstleistungen, autonome Systeme und softwaredefinierte Fahrzeuge, Automobilhandel und Aftermarket-Dienstleistungen sowie Technologietransformation und Beratung.

Der Bericht nennt Accenture, Capgemini, Cognizant, HCLTech, IBM, Infosys, TCS und Wipro als führende Anbieter in allen fünf Quadranten. Akkodis und Tech Mahindra werden in jeweils vier Quadranten als führende Anbieter genannt. KPIT, LTTS, PwC und T-Systems werden in drei Quadranten als führende Anbieter genannt. Deloitte, DXC Technology, EY und Tata Elxsi werden in zwei Quadranten als führend genannt. Aptiv, LTIMindtree und UST werden jeweils in einem Quadranten als führend genannt.

Darüber hinaus werden CI&T, Cyient, Genpact und UST in jeweils einem Quadranten als "Rising Stars" genannt Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" nach Definition von ISG.

Eine angepasste Version des Berichts ist bei T-Systems erhältlich.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Automotive and Mobility Services and Solutions" für Europa ist für Abonnenten oder zum einmaligen Kauf auf dieser Webseite erhältlich.

