Europäische Unternehmen treiben ihre Cloud-Strategien rasch voran und nutzen dabei häufig KI-Tools und -Services aus dem wachsenden Google-Cloud-Ökosystem. Dies geht aus einem neuen Forschungsbericht hervor, der heute von der Information Services Group (ISG) (Nasdaq: III), einem globalen, auf KI spezialisierten Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem" für Europa kommt zu dem Ergebnis, dass KI-Fähigkeiten Unternehmen dabei helfen, die Cloud zur Steigerung ihrer betrieblichen Effizienz und zur Verbesserung ihrer strategischen Entscheidungsfindung zu nutzen. Für viele Unternehmen spielen die KI-gestützten Tools und Dienste aus der breiten Technologiesuite von Google Cloud, insbesondere die agentenbasierten KI-Angebote, dabei eine wichtige Rolle.

"Europäische Unternehmen setzen agentenbasierte KI-Technologien ein, um ihre Kapazitäten zu erweitern und den Anforderungen immer komplexerer Prozesse gerecht zu werden", so Dorotea Baljevic, Director und EMEA Industrial AI Lead bei ISG. "Mit dieser Strategie positionieren sie sich für verbesserte Wachstumschancen und Innovationen."

Der Bericht zeigt, dass europäische Unternehmen zunehmend darauf setzen, agentenbasierte KI zur Optimierung wichtiger Softwareentwicklungsaufgaben wie Code-Generierung und -Tests einzusetzen. Unternehmen nutzen agentenbasierte KI für eine effiziente Bestandsverwaltung und personalisierte Produktempfehlungen, um das allgemeine Geschäftswachstum und die operative Exzellenz in verschiedenen Branchen voranzutreiben.

In Europa wird laut ISG zunehmend Wert auf verantwortungsbewusste KI gelegt, um Verzerrungen zu reduzieren und die Datensicherheit zu verbessern. Anbieter des Google-Cloud-Ökosystems unterstützen diese Bemühungen durch die Stärkung von KI-Praktiken und Cybersicherheitsmaßnahmen, sodass Unternehmen die Entscheidungsfunktionen von KI-Systemen sicher nutzen und gleichzeitig sensible Informationen über Unternehmensgrenzen hinweg schützen können. Dieser Fokus gewährleistet eine ethische KI-Integration und schützt Unternehmensdaten vor neuen Sicherheitsbedrohungen.

Europäische Unternehmen setzen laut dem Bericht auch Strategien zur Datenmodernisierung um, um qualitativ hochwertige, zugängliche Daten zu gewährleisten, die für den Erfolg von agentenbasierter KI entscheidend sind. Durch die Migration von Altdaten auf Cloud-Plattformen erhalten Unternehmen Zugang zu Tools, die ihre Erkenntnisse und Entscheidungsfindung verbessern können. Anbieter des Google Cloud-Ökosystems bieten Fachwissen bei der Integration von fortschrittlichem Datenmanagement, Analysen und KI in einheitliche Plattformen, sodass Unternehmen ihre Abläufe optimieren und ihre Business Intelligence verbessern können.

Die Nachfrage nach Cloud-Souveränitätslösungen steigt in Europa, da Unternehmen strenge Datenschutzbestimmungen einhalten und die Kontrolle über ihre Datensysteme behalten wollen, so ISG. Unternehmen implementieren isolierte Server in Cloud-Rechenzentren, um geopolitischen Unsicherheiten zu begegnen. Anbieter des Google Cloud-Ökosystems unterstützen diese Bemühungen durch Dienste, die eine unabhängige Verwaltung von Cloud-Umgebungen gewährleisten und damit die Datensicherheit erhöhen.

"Unternehmen setzen KI- und Datenstrategien ein, um ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig Sicherheit und Compliance zu gewährleisten", so Mark Purdy, Principal Analyst bei ISG Provider Lens Research und Hauptautor des Berichts. "Diese Initiativen fördern Wachstum und operative Resilienz."

Der Bericht untersucht auch andere europäische Cloud-Trends, darunter die zunehmende Einführung von Hybrid- und Multicloud-Architekturen für mehr Flexibilität und Sicherheit sowie einen zunehmenden Fokus auf FinOps zur Optimierung der Cloud-Kosten und für ein strategisches Finanzmanagement.

Weitere Einblicke in die Cloud-Herausforderungen europäischer Unternehmen sowie Empfehlungen von ISG zu deren Bewältigung finden Sie im ISG Provider Lens Focal Points Briefing hier.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem" für Europa bewertet die Fähigkeiten von 37 Anbietern in vier Quadranten: Google Cloud Professional Services (Beratung und Migration), Google Cloud Managed Services, Google Cloud Enterprise Data Infrastructure Services und Google Cloud GenAI und AI Services.

Der Bericht nennt Accenture, HCLTech, TCS und Wipro als führende Anbieter in allen vier Quadranten. Cognizant, GFT und NTT DATA werden in jeweils drei Quadranten als führende Anbieter genannt. Atos, LTIMindtree, Quantiphi und T-Systems werden in jeweils zwei Quadranten als führende Anbieter genannt, und DXC Technology, PCG und Telana werden in jeweils einem Quadranten als führende Anbieter genannt.

Darüber hinaus wird Telana in zwei Quadranten als "Rising Star" ausgezeichnet ein Unternehmen mit einem "vielversprechenden Portfolio" und "hohem Zukunftspotenzial" gemäß der Definition von ISG. SFEIR wird in einem Quadranten als "Rising Star" ausgezeichnet.

Im Bereich Kundenerfahrung wurde Persistent Systems unter den Anbietern des Google-Cloud-Ökosystems zum globalen ISG CX Star Performer für 2025 ernannt. Persistent Systems erzielte die höchsten Kundenzufriedenheitswerte in der ISG-Umfrage "Voice of the Customer", die Teil des ISG Star-of-Excellence-Programms ist, der führenden Qualitätsauszeichnung für die Technologie- und Unternehmensdienstleistungsbranche.

Maßgeschneiderte Versionen des Berichts sind bei Telana erhältlich.

Der Bericht "2025 ISG Provider Lens Google Cloud Partner Ecosystem" für Europa ist für Abonnenten oder als Einmal-Kauf auf dieser Webseite erhältlich.

Über ISG Provider Lens Forschung

Die Forschungsreihe ISG Provider Lens Quadrant ist die einzige Dienstleisterbewertung ihrer Art, die empirische, datengestützte Forschung und Marktanalyse mit den praktischen Erfahrungen und Beobachtungen des globalen Beratungsteams von ISG kombiniert. Unternehmen finden hier eine Fülle detaillierter Daten und Marktanalysen, die ihnen bei der Auswahl geeigneter Sourcing-Partner helfen, während ISG-Berater die Berichte nutzen, um ihre eigenen Marktkenntnisse zu validieren und Empfehlungen an die Unternehmenskunden von ISG auszusprechen. Die Studie umfasst derzeit Anbieter, die ihre Dienstleistungen weltweit, in Europa sowie in den USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Großbritannien, Frankreich, den Benelux-Ländern, Deutschland, der Schweiz, den nordischen Ländern, Australien und Singapur/Malaysia anbieten. Weitere Märkte werden in Zukunft hinzukommen. Weitere Informationen zur ISG Provider Lens-Studie finden Sie auf dieser Webseite.

Über die Information Services Group (ISG)

Die ISG (Nasdaq: III) ist ein globales, auf KI spezialisiertes Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen. Als vertrauenswürdiger Partner von mehr als 900 Kunden, darunter 75 der 100 weltweit führenden Unternehmen, ist ISG seit langem führend im Bereich Technologie- und Unternehmensdienstleistungen und steht heute an der Spitze der Nutzung von KI, um Unternehmen zu operativer Exzellenz und schnellerem Wachstum zu verhelfen. Das 2006 gegründete Unternehmen ist bekannt für seine proprietären Marktdaten, seine fundierten Kenntnisse der Anbieter-Ökosysteme und die Expertise seiner 1.600 Fachleute weltweit, die gemeinsam daran arbeiten, Kunden dabei zu unterstützen, den Wert ihrer Technologieinvestitionen zu maximieren.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

