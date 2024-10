Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien stiegen im September um 0,3 % gegenüber dem Vormonat, was eine positive Überraschung darstellte - Die Kernrate der Einzelhandelsumsätze in Großbritannien stieg im September um 0,3 % - Der GBP/USD erholt sich nach positiven britischen Daten weiter in Richtung 1,3050 - Die Einzelhandelsumsätze in Großbritannien ...

