HWK 1365 SE: Fortlaufender Aktienhandel an der Börse Düsseldorf beginnt am 21. Oktober 2024



18.10.2024 / 09:27 CET/CEST

HWK 1365 SE: Fortlaufender Aktienhandel an der Börse Düsseldorf beginnt am 21. Oktober 2024 Königsbronn, 18. Oktober 2024 - Die HWK 1365 SE (ehemals TERENTIUS SE; ISIN: DE000A3CMG80) teilt mit, dass ihre an der Börse Düsseldorf notierenden Aktien künftig fortlaufend gehandelt werden. Dem entsprechenden Wechsel aus dem Kassahandel mit einer Kursfeststellung pro Tag hat die Börse Düsseldorf zugestimmt. Der fortlaufende Handel soll am 21. Oktober 2024 beginnen.

Kontakt für Rückfragen

HWK 1365 SE

Fabian Lorenz

T: +49 221 29 83 15 88

M: investorrelation@hwk1365.de

www.hwk1365.de



