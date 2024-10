Unterföhring (ots) -- Sky überträgt auch in dieser Saison alle 380 Spiele der Premier League, über 280 davon live- Das "Match of the Week" aus Anfield am Sonntag ab 17:00 Uhr mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein - Toni Tomic kommentiert auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHD- Bereits zuvor ab 14:50 Uhr Wolverhampton Wanderers gegen Manchester City live- Alle Highlights der Premier League kostenlos abrufbar auf skysport.de (https://sport.sky.de) und in der Sky Sport App- Fans können den gesamten Fußball von Sky Sport über das Internet mit Sky Stream (https://www.sky.de/produkte/sky-stream?shurl=stream) und WOW (https://www.wowtv.de/) live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q (https://www.sky.de/)Unterföhring, 18. Oktober 2024 - Auf der Insel bestimmte Thomas Tuchel in den vergangenen Tagen die sportlichen Schlagzeilen. Der englische Fußballverband stellte am Mittwoch in Wembley den 51-jährigen als zukünftigen Nationaltrainer Englands vor - den wichtigsten Trainerposten im Mutterland des Fußballs hat somit erstmals ein Deutscher inne.Auch wenn die Reaktionen zur Verpflichtung Tuchels unterschiedlich ausfallen, genießt er bei den Engländern grundsätzlich einen sehr guten Ruf. Insbesondere im Westen Londons hat man nicht vergessen, unter welchen Bedingungen Tuchel den damals stark kriselnden, völlig verunsicherten FC Chelsea im Januar 2021 übernahm und trotz aller Umstände nur wenige Monate später die Champions League gewann.Als Tuchel aufgrund einer Laune des Investors gehen musste, verlor der Klub deutlich an Erfolg und Stabilität. Nach Graham Potter, Frank Lampard und Mauricio Pochettino steht seit dieser Saison nun Enzo Maresca an der Seitenlinie der Blues. Unter dem 44-jährigen Italiener zeigt Chelsea bislang jedoch klare Fortschritte und erinnert - insbesondere was Struktur und taktische Flexibilität betrifft - an Tuchel-Zeiten.Neben Maresca ist es außerdem Offensivmann Cole Palmer zu verdanken, dass die West-Londoner mit 14 Punkten nach sieben Spielen derweil auf dem vierten Platz in der Premier League rangieren. Historisches gelang Palmer dabei Ende September gegen Brighton & Hove Albion, als er vier Tore in der ersten Hälfte schoss. Den sensationellen Werdegang des 22-jährigen wird auch Thomas Tuchel zur Kenntnis genommen haben - ganz zur Freude des FC Chelsea, dessen Abstand auf Spitzenreiter Liverpool nur vier Punkte beträgt. Ab 17:00 Uhr begrüßt Toni Tomic gemeinsam mit den Sky Experten Thomas Hitzlsperger und Raphael Honigstein die Zuschauer zum "Match of the Week", das zusätzlich in UHD/HDR angeboten wird. Der 8. Spieltag der Premier League bei Sky Sport:Samstag:13:20 Uhr: Tottenham Hotspur - West Ham United live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Newcastle United - Brighton & Hove Albion live auf Sky Sport Premier League15:50 Uhr: Manchester United - FC Brentford live auf Sky Sport Mix18:20 Uhr: AFC Bournemouth - FC Arsenal live auf Sky Sport Premier LeagueSonntag:14:50 Uhr: Wolverhampton Wanderers - Manchester City live auf Sky Sport Premier League17:00 Uhr: "Match of the Week" FC Liverpool - FC Chelsea live auf Sky Sport Premier League und Sky Sport UHDMontag:16:00 Uhr: "Box2Box - Dein Rückblick" live auf Sky Sport Premier League20:50 Uhr: Nottingham Forest - Crystal Palace live auf Sky Sport Premier LeagueÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - unter anderem Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Stream und WOW sehen. Die neue TV-Plattform Sky Stream bietet das perfekte Fernseherlebnis auf einer Oberfläche: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. 