Die Brenntag SE-Aktie zeigte sich in der jüngsten XETRA-Sitzung unbeständig. Während der Handelstag bei 63,88 EUR begann, schwankte der Kurs im Tagesverlauf zwischen 62,62 EUR und 64,34 EUR. Trotz dieser Volatilität bleibt das durchschnittliche Kursziel der Analysten bei beachtlichen 78,70 EUR, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert. Für das Geschäftsjahr 2024 prognostizieren Experten einen Gewinn je Aktie von 4,63 EUR. Interessanterweise plant Brenntag, die Dividende für das laufende Jahr leicht auf 2,12 EUR je Aktie anzuheben, verglichen mit 2,10 EUR im Vorjahr.

Geschäftsentwicklung und Zukunftsaussichten

Die jüngsten Quartalsergebnisse zeigten einen leichten Rückgang: Im zweiten Quartal 2024 sank der Gewinn je Aktie auf 1,03 EUR, verglichen mit 1,23 EUR im Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz verzeichnete einen Rückgang um 1,89 Prozent auf 4,18 Milliarden EUR. Dennoch bleibt das Unternehmen zuversichtlich und plant, am 12. November 2024 die Ergebnisse für das dritte Quartal zu präsentieren. Im Hinblick auf die langfristige Entwicklung ist zu beachten, dass die Aktie am 01.03.2024 ihr 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR erreichte, während das 52-Wochen-Tief am 25.09.2024 bei 61,38 EUR lag.

