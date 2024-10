EQS-Media / 18.10.2024 / 10:38 CET/CEST

Eine der wesentlichen Vertriebs- und Wachstumsstrategien von LEEF ist die Globalisierung des Vertriebs. Großabnehmer im B2B-Umfeld sind zwar schwerer zu akquirieren und brauchen sehr viel länger im Aufbau sowie für die erforderlichen Compliance-Prozesse, dafür sind sie meist stabile und umsatzstarke Partner. Die wesentliche Marketinginvestition erfolgt daher in führende Leitmessen mit sorgfältiger Vorbereitung für Termine und Treffen.



Vom 22.bis zum 25.10.2024 wird LEEF auf der Scanpack in Göteborg sein. Bereits beginnend im Jahr 1964 hat sich die Scanpack als Leitmesse herausgearbeitet, LEEF ist erstmals dabei und wird diese Messe nutzen, um seine Aktivitäten auf Skandinavien auszuweiten.



Skandinavien ist innerhalb des europäischen Binnenmarktes ein priorisierter Markt von LEEF, der jetzt aufgebaut werden soll. Mit Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden stellt sich Skandinavien für LEEF als Zielliefergebiet hochattraktiv dar. So liegt Skandinavien gemäß "German Trade & Invest" (GTAI) beim Klimaschutz-Index auf Platz 1. Grund genug für LEEF, dort mit Verpackungslösungen auf der Leitmesse das wohl einzige klimaneutrale Material der Welt zu präsentieren: das Blatt.



Über LEEF: Auf dem Weg in eine klimafreundliche Zukunft bietet LEEF Lösungen für Geschirr, Verpackungen und andere Konsumprodukte und stellt sich mit seinem ganzen unternehmerischen Konzept gegen das zunehmende Greenwashing. Nachhaltigkeit ist kein Argument der Verkaufsförderung, sondern eine Notwendigkeit, um langfristig zu wachsen und ökonomisch erfolgreich zu sein. Natürlich ohne Kinderarbeit und nach international anerkannten ESG/CSR-Grundsätzen, zertifiziert nach SA8000 . LEEF beweist seit Jahren, dass dies mit ästhetisch höchst ansprechenden Produkten, professionell sowie in großen Volumen geschehen kann. LEEF verwendet Palmenblätter für die Produktion in Indien, verwendet mit den Blättern ein nativ klimaneutrales Material und vertreibt weltweit.



