Infineon wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal am 12. November bekanntgeben. Trotz Bedenken hinsichtlich einer Abschwächung im Automobilsektor glaubt mwb research, dass dies vorübergehend sein könnte, da der 1,9%ige Rückgang der Fahrzeugproduktion in China eher wie eine Normalisierung als ein anhaltender Abschwung erscheint. Bemerkenswert ist, dass die globalen Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen im September um 30,5% gestiegen sind, angetrieben hauptsächlich durch China, was die allgemeine Schwäche ausgleicht, da Elektrofahrzeuge deutlich mehr Halbleiterkomponenten benötigen. Gleichzeitig wird die boomende Nachfrage nach KI-Technologien, die sich in TSMCs jüngsten Rekordergebnissen widerspiegelt, voraussichtlich die Schwäche in anderen Segmenten kompensieren. Infineon erwartet, dass die Umsätze mit KI-Servern bis zum Geschäftsjahr 2025 verdoppelt werden und in 2-3 Jahren EUR 1 Mrd. erreichen. Die Sektoren Industrie und IoT stabilisieren sich auf sehr niedrigem Niveau, während die Smartphone- und PC-Sektoren sich moderat erholen, aber noch unter den früheren Höchstständen liegen. mwb research erwartet eine Erholung im Jahr 2025, wobei der entscheidende Faktor der Auftragsbestand in Höhe von 22 Mrd. EUR ist, der seit sieben Quartalen rückläufig ist, aber eine Trendwende signalisieren könnte. mwb research bekräftigt daher mit Zuversicht ihre Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR 40,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Infineon%20Technologies%20AG





