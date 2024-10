Die Volkswagen AG steht vor bedeutenden Veränderungen in ihrer nordamerikanischen Führungsriege. Branchen-Insider berichten von einem möglichen Ausscheiden des derzeitigen Nordamerika-Chefs Pablo Di Si. Diese Entwicklung könnte in den kommenden Wochen offiziell verkündet werden und geht einher mit potenziellen Anpassungen in der Strategie des Unternehmens, insbesondere beim Launch der Marke Scout.

Herausforderungen im E-Auto-Segment

Hintergrund dieser Umstrukturierung sind offenbar die enttäuschenden Absatzzahlen im Elektroauto-Segment. Trotz der allgemeinen Herausforderungen konnte die VW-Aktie im jüngsten Handel zulegen und verzeichnete einen Anstieg um 0,9 Prozent auf 91,52 Euro. Analysten sehen weiterhin Potenzial und prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 115,10 Euro. Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 7,02 Euro je Aktie, was die Attraktivität des Wertpapiers für Anleger unterstreicht.

