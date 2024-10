FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.10.2024 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS B&M PRICE TARGET TO 570 (600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1275 (1470) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 5600 (5700) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 430 (410) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CURRYS PRICE TARGET TO 83 (74) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES RATHBONES PRICE TARGET TO 1880 (1840) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6200) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS COMPASS GROUP TO 'HOLD' (BUY) - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 265 (280) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES DE LA RUE PRICE TARGET TO 105 (95) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 600 (430) PENCE - HOLD - GOLDMAN CUTS HISCOX PRICE TARGET TO 1248 (1265) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL PRICE TARGET TO 485 (490) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 884 (880) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 130 (122) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 1360 (1330) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 650 (640) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS BELLWAY TO 'HOLD' (ADD) - PRICE TARGET 3160 (3020) PENCE - RBC CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS DELIVEROO PRICE TARGET TO 245 (257) PENCE - 'BUY'



