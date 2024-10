Netflix - Starker Kundenzuwachs im dritten Quartal

Werbung







Rund fünf Millionen Neukunden konnte die Streaming-Plattform Netflix im vergangenen Quartal hinzugewinnen.



Dank dem Erfolg neuer Serien und den damit einhergehenden Kundenzuwächsen gelang es dem Streaming-Giganten sein Wachstum wieder zu beschleunigen. Ein Großteil der Neuzugänge sind hierbei Abonnements mit Werbung, diese fielen mit mehr als der Hälfte ins Gewicht. Besonders von werbefinanzierten Angeboten erhofft sich der Konzern langfristige Gewinnzuwächse, da diese zu höheren Einnahmen pro Kunde führen, als es das klassische Abo-Modell ermöglicht. Ein deutliches Wachstum dadurch wird sich jedoch wahrscheinlich frühestens 2026 in den Büchern des Unternehmens abbilden. In diesem durchaus guten Quartal stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent und liegt damit bei rund 9,8 Milliarden US-Dollar. Zudem kletterte der erwirtschaftete Gewinn von 1,68 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal auf 2,36 Milliarden US-Dollar, eine deutliche Steigerung.









Quelle: HSBC