Zürich - In der Schweiz ist die Zahlungsbereitschaft für Mobilität mit erneuerbaren Energien und möglichst geringen Treibhausgasemissionen verhalten. Dies geht aus einer Studie des Meinungsforschungsinstituts GfK im Auftrag des Autoimporteurs Amag hervor. Für 63 Prozent der Befragten wäre diese so genannt «Erneuerbare Mobilität» wichtig, hiess es in einer Amag-Mitteilung vom Freitag. Darin schliesst der Autoimporteur die Treibhausgasemissionen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...