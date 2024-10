EQS-Ad-hoc: AMADEUS FIRE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Quartalsergebnis

AMADEUS FIRE AG: Prognoseanpassung des operativen EBITA für das Gesamtjahr 2024



Prognoseanpassung des operativen EBITA für das Gesamtjahr 2024

Frankfurt/Main, 18. Oktober 2024 Die zunehmend negative Stimmungslage der deutschen Wirtschaft, in den vergangenen Monaten, sowie die damit verbundene Zurückhaltung in der Auftragsvergabe hat die Ergebnisse der Amadeus Fire Group nach neun Monaten 2024 spürbar beeinflusst. Der Vorstand erwartet mittlerweile keinerlei Marktaufhellung im weiteren Jahresverlauf. Die Amadeus Fire Group erzielte nach neun Monaten 2024 ein operatives EBITA* in Höhe von 46,4 Mio. € und liegt damit rund 14,8 Prozent unter dem Wert des vergleichbaren Vorjahres-zeitraums sowie auch unterhalb der eigenen Erwartungen. Der Vorstand passt die bereits zur Halbjahresberichterstattung 2024 adjustierte Prognose des operativen EBITA* für das Gesamtjahr 2024 auf rund 58 Mio. € an (zuvor 64-70 Mio. €).

* Definition operatives EBITA Amadeus Fire Group: Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Firmenwertabschreibung und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus der Kaufpreisallokation sowie vor Effekten aus der Bewertung der Kaufpreisverbindlichkeit der nicht beherrschenden Anteilseigner an der Amadeus FiRe Weiterbildung Verwaltungs GmbH. Weitere Informationen sowie eine erläuternde Pressemitteilung sind auf unserer Homepage unter https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/finanzberichte/ und unter

https://group.amadeus-fire.de/investor-relations/news/ veröffentlicht.



