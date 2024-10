Zürich - Der Euro hat sich am Freitag im frühen Handel nach den Verlusten der vergangenen Tage stabilisiert. Dabei verläuft das Geschäft in ruhigen Bahnen. Ein Euro kostete zuletzt 1,0841 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Donnerstag war der Euro wegen der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) und robuster US-Konjunkturdaten deutlich unter Druck geraten und bis auf 1,0811 Dollar und damit den tiefsten Stand seit Anfang ...

