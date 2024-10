DJ MARKT USA/Wall Street könnte dank Netflix neue Rekorde markieren

Nach den jüngsten Allzeithochs an der Wall Street könnte die Rekordjagd am Freitag in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Erneut kommen wichtige Impulse aus dem Technologiesektor. Denn Netflix hat in der dritten Periode das profitabelste Quartal aller Zeiten verbucht. Der Kundenzuwachs übertraf die Erwartungen - die wichtigsten Kennziffern fielen ebenfalls besser als vom Markt veranschlagt aus. Vorbörslich steigt der Kurs um 5,8 Prozent. "Die Geschäftszahlen sind stark von Netflix und festigen ihre Position als König der Streaming-Dienste. Es sind nicht nur die Finanzen von Netflix, die schwer zu übertreffen sind. Aus inhaltlicher Sicht deutet der neueste Bericht von Netflix darauf hin, dass die Zuschauer immer noch gefesselt sind", urteilt Analystin Kathleen Brooks von XTB.

