Gütersloh (ots) -- Die WWE460 WPS erreicht alleinige Bestnote bei den Umwelteigenschaften- Niedrigste Stromverbräuche und Betriebskosten unter allen FrontladernDas Modell WWE460 WPS von Miele ist mit der Gesamtnote "GUT (1,7)" Sieger im aktuellen Waschmaschinentest der Stiftung Warentest (StiWa). Wie schon bei vergangenen StiWa-Tests von Waschmaschinen und Trocknern ist das Miele-Gerät insbesondere bei den Umwelteigenschaften das Maß der Dinge und punktet unter den getesteten Frontladern auch mit den niedrigsten Stromverbräuchen und Betriebskosten. Insgesamt bewertete die Redaktion neun Frontlader (Beladungsmenge 8 kg) sowie vier Toplader. Nachzulesen sind die Ergebnisse in der Zeitschrift "test" (Ausgabe 11/2024)."Dieser neuerliche Testerfolg zeigt einmal mehr, dass unser Konzept einer ausgewogenen Kombination hervorragender Umwelteigenschaften mit hervorragenden Qualitäts-, Perfomance- und Komfortmerkmalen für unsere Kundinnen und Kunden eine erstklassige Wahl ist", sagt Michael Endt, Category Marketing Wäschepflege der Miele Vertriebsgesellschaft Deutschland. Basis für die alleinige Bestnote "gut" (1,9) in der Disziplin "Umwelteigenschaften" ist das innovative Waschverfahren PowerWash. Damit erreicht der Testsieger hervorragende Verbrauchswerte bei oft vergleichsweise kurzen Laufzeiten.Dabei überzeugt das getestete Gerät nicht nur beim EU Energy Label, wo es die Grenzwerte der besten Energieeffizienzklasse "A" um 10 Prozent unterbietet - sondern auch im Alltag. Dies zeigt der Blick auf die von der StiWa ermittelten Betriebskosten, die bei Miele am niedrigsten ausfallen: Auf zehn Jahre gerechnet, spart man mit Miele gegenüber den übrigen Frontladern im Test bis zu 280 Euro.Beim Schutz vor Wasserschäden erhält die WWE460 WPS ebenso wie bei der Dauerprüfung die Bestnote "sehr gut" (1,2) bzw. "sehr gut" (1,0). Hinzuzufügen ist, dass Miele als einziger Hersteller seine Waschmaschinen auf umgerechnet 20 Jahre Lebensdauer testet. Hierfür muss jedes Modell 5.000 Programmzyklen störungsfrei durchlaufen, ehe es in Serie geht - das sind etwa viermal so viele Zyklen wie die Stiftung Warentest für ihre Dauerprüfung angibt. In der Kategorie "Waschen" bewerteten die Tester das Miele-Gerät mit der Note "gut" (1,8). "Für eine möglichst schonende Wäschepflege können die Kundinnen und Kunden bei Miele auf die legendäre Schontrommel vertrauen, deren wabenförmige Struktur die Wäsche sanft gleiten lässt", so Michael Endt weiter.Exklusive Extras für effizientes, schnelles und komfortables WaschenÜber die bewerteten Kriterien hinaus überzeugt der Testsieger durch eine Reihe weiterer Merkmale, die es so nur bei Miele gibt. So ermöglicht das bereits erwähnte Waschverfahren PowerWash in seiner Programmvariante QuickPowerWash tadellos saubere Wäsche ("Waschwirkung A") in nur 49 Minuten. Mit der Funktion CapDosing lassen sich Spezialwaschmittel, Weichspüler oder Additive in praktischen Portionskapseln leicht dosieren. Und die Funktion AddLoad macht es möglich, vergessene Wäschestücke noch bis kurz vor Programmende hinzuzufügen.Ein weiteres Plus ist die Option "Vorbügeln", mit der Kundinnen und Kunden ihre Wäsche glätten oder auffrischen können, ohne das Bügeleisen zur Hand zu nehmen. Selbstverständlich ist das Gerät über die Miele App vernetzbar. Damit lässt sich die Maschine nicht nur mobil steuern und kontrollieren, sondern auch das Miele Consumption Dashboard nutzen, dass zum Beispiel die tatsächlich erzielten Verbräuche ausweist und Tipps zum energieeffizienteren Waschen gibt.