In seinem wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie. von pv magazine Global Der Global Polysilicon Marker (GPM), der OPIS-Benchmark für Polysilizium außerhalb Chinas, wurde in dieser Woche mit 22,068 US-Dollar pro Kilogramm oder 0,050 US-Dollar pro Watt bewertet und blieb damit im Vergleich zur Vorwoche unverändert, da es Anzeichen für Käufe und Verkäufe gab. Am 1. Oktober gab das US-Handelsministerium eine vorläufige Entscheidung über Ausgleichszölle auf Solarzellen ...

