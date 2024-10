© Foto: DALL*E



Nvidia steht laut der Bank of America vor weiterem Wachstum. Analyst Vivek Arya bekräftigte seine Kaufempfehlung für den Chipgiganten und hob das Kursziel um 25 US-Dollar auf 190 US-Dollar an. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Donnerstag. Damit könnte sich die Rallye der Nvidia-Aktie fortsetzen. Arya sieht in jüngsten Branchenentwicklungen, wie den Q3-Ergebnissen von Taiwan Semiconductor und den Aussagen von Nvidia-CEO Jensen Huang, der die Nachfrage nach dem neuen Blackwell-Chip als verrückt bezeichnete, große Chancen für das Unternehmen. Diese Faktoren stärken Nvidias Wettbewerbsvorteil für die nächste Generation von Chips. Als weitere …