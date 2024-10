Hallo zum "eMobility Update"! Tesla bietet das Model Y in Europa jetzt auch als Siebensitzer an. Die Option mit einer dritten Sitzreihe ist ausschließlich für den Allrad mit maximaler Reichweite erhältlich und startet in Deutschland bei rund 57.500 Euro. Gebaut wird die Familienkutsche in der Giga Berlin. Wenn das mal keine spannende Elektro-Option für größere Familien ist: Beim Tesla Model Y in der Version mit sieben Sitzen werden zwei klappbare ...

