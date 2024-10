The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.10.2024

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.10.2024



ISIN Name

DE000A0STWH9 Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG

US5128073062 Lam Research Corp.

