Zürich - Der Euro hat am Freitag zu US-Dollar und Franken etwas zugelegt und sich somit nach der Schwäche der letzten Tage stabilisiert. Die Marke von 1,08 zwischen Euro und US-Dollar hat jedenfalls fürs erste gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete am späten Freitagnachmittag 1,0860 US-Dollar, nachdem sie am Morgen im Tief noch bei 1,0825 notiert hatte. Vor allem am Vortag war der Euro wegen der Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank ...

