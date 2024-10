An den US-Börsen zeigt sich zum Start in den letzten Handelstag der Woche ein gemischtes Bild. Der US-Leitindex Dow Jones notiert im frühen Handel 0,2 Prozent im Minus bei 43.135,86 Punkten. Der marktbreite S&P 500 hingegen kann 0,3 Prozent zulegen auf 5.857,83 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewinnt sogar 0,7 Prozent auf 20.328,14 Punkte.Die Techwerte werden dabei von erfreulichen Nachrichten des Streamingdienstes Netflix unterstützt. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss besser als erwartete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...