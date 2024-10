EQS-News: LM Pay S.A. / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Kooperation

Am 17. Oktober 2024 unterzeichneten LM PAY S.A. (ISIN: PLLMPAY00016), der Marktführer in der bankenunabhängigen Finanzierung medizinischer und ästhetischer Dienstleistungen für Privatkunden mit Sitz in Warschau, Polen, und CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. eine Absichtserklärung zur Zusammenarbeit im Bereich der Versicherungsfinanzierung. CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. ist eine der führenden Mehrfachagenturen im Versicherungsbereich, die Versicherungen an über 500 Standorten in ganz Polen verkauft und mit 4.000 Versicherungsberatern zusammenarbeitet. Die Unternehmen beabsichtigen, Versicherungen in Kombination mit Krediten anzubieten. LM PAY S.A. wird ein System zur Finanzierung von Versicherungsprämien bereitstellen, während CUK Ubezpieczenia diese Dienstleistungen ihren Kunden anbieten wird. Die Vorbereitungen für die IT-Integration sollen im Oktober 2024 beginnen, und der operative Start ist für das erste Quartal 2025 geplant. Ziel der Zusammenarbeit ist es, die Verfügbarkeit sowohl von Versicherungs- als auch von Finanzdienstleistungen zu erhöhen und gleichzeitig die Liquidität für Haushalte und Unternehmen zu verbessern. Kunden haben die Möglichkeit, ihre Versicherungsprämie entweder zinsfrei bis zu 30 Tage zu stunden oder in Raten zu zahlen. Die Absichtserklärung ist nicht rechtsverbindlich, aber beide Parteien beabsichtigen, die Verhandlungen in gutem Glauben fortzusetzen, mit dem Ziel, eine Kooperationsvereinbarung bis zum 31. Dezember 2024 abzuschließen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: LM PAY S.A. Grzegorz Pieszak Lechicka 23A 01-156 Warsaw Investor Relations +48 881 780 994

