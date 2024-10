Das BIP-Wachstum verlangsamte sich in Q3 von 4,7% in Q2 auf 4,6% im Jahresvergleich; das Wachstum in Q3 beschleunigte sich von 0,5% auf 0,9% im Quartalsvergleich. Das Wachstum der Industrieproduktion (IP) und der Einzelhandelsumsätze stieg im September sprunghaft an und übertraf die niedrigen Markterwartungen. Wir gehen davon aus, dass sich das BIP-Wachstum ...

