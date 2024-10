The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 18.10.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 18.10.2024



ISIN Name

CA5113051042 LAKE WINN RESOURCES CORP.

CA81810M1014 79NORTH INC,

DE000A0STWH9 EIGENH.UNION 1898 INH ON

US38148BAD01 GS GROUP INC. DEP. PFD P

US6174468R33 MORGAN STANL 20/25 FLR

