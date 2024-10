Der polnische Mineralölkonzern Orlen, in Deutschland auch für seine Star-Tankstellen bekannt, errichtet in der Nähe der A23 in Elmshorn einen Schnellladepark mit 16 Ladepunkten. Der Schnellladepark wird mit Hyperchargern von Alpitronic ausgestattet, und zwar mit acht Exemplaren der Version HYC-400 mit jeweils zwei Ladepunkten. Wenn nur ein Fahrzeug lädt, so beträgt die Ladeleistung bis zu 400 Kilowatt. Sind zwei Fahrzeuge angeschlossen, so können ...

