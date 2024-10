Sol Strategies: Das steckt hinter den 915,5 % nach 1 Jahr

Nachdem die ehemalige Geschäftsführerin von Valkyrie das Krypto-Unternehmen Cyberpunk Holding übernommen hatte, führte sie ein Rebranding zu Sol Strategies und eine strategische Neuausrichtung durch.

Es ist nun das erste börsennotierte Unternehmen, welches eine eigene Solana-Node betreibt. Ferner hält es die höchsten Solana-Bestände und engagiert sich in weiteren Bereichen des Kryptomarktes.

Worum es sich bei Sol Strategies genau handelt und ob die Aktie derzeit noch günstig bewertet ist, wollen wir im folgenden Beitrag näher analysieren. Erfahren Sie nun, ob der Pennystock Sol Strategies ähnliche Renditen wie Kryptowährungen erzielen könnte!

Cyberpunk Holding wird durch Ex-Valkyrie-CEO zu Sol Strategies

Die Ursprünge des kanadischen Unternehmens Sol Strategies gehen auf das Jahr 2018 zurück, als dieses noch als Cyberpunk Holdings bekannt war. Umbenannt wurde es wegen seiner strategischen Neuausrichtung, welche sich künftig auf das Ökosystem von Solana fokussiert.

Zu den primären Zielen von Sol Strategies zählen der Erwerb und das Staking von SOL-Coins. Außerdem wird eine eigene Node betrieben, die Gebühreneinnahmen erzielt. Hinzu kommen unterschiedliche Blockchain-Investments wie auch Miner.

Auf diese Weise können sich die Kleinanleger wie bei den Krypto-Spot-ETFs die Mühe und die Risiken ersparen, welche mit der Recherche, dem Investment und der Verwaltung von regulären Kryptowährungen verbunden sind. Unter anderem lassen sich die steuerlichen Aspekte somit deutlich leichter gestalten.

Kursverlauf von Sol Strategies über 12 Monate | Quelle: Tradingview

Das Konzept von SOL Strategies erinnert an Microstrategy, wobei letzteres Unternehmen primär in die führende Kryptowährung Bitcoin investiert. Während die Aktie des auf Solana fokussierten Unternehmens in diesem Jahr um 468,42 % steigen konnte, waren es bei dem auf BTC spezialisierten Finanzunternehmen 212,83 %. Im Gegensatz zu Michael Saylors Unternehmen wurde zudem nicht wirklich auf Kredit investiert.

Zur Neuausrichtung kam es im Jahr 2024, als Leah Wald, der vorherige Geschäftsführer von Valkyrie, die Leistung des Unternehmens übernahm. Der Grund dafür lag in dem großen Potenzial, welches sie und ihr Team in dem hohen Datendurchsatz und den niedrigen Gebühren von Solana erkannt haben.

Denn somit wird ein Fundament für eine Reihe von dezentralen Anwendungen gelegt. Zudem sollte Sol Strategies zum ersten börsennotierten Unternehmen werden, welches einen Solana-Validatoren betreibt.

Ist Sol Strategies noch günstig bewertet?

Laut dem letzten Bericht von Sol Strategies wurde zuletzt die Anzahl der gestakten SOL-Coins auf ungefähr 225.158,82 SOL erhöht, die zum aktuellen Solana-Kurs von 156,07 USD umgerechnet insgesamt 35.140.537 USD entsprechen.

Diese Coins wurden von den Inhabern an das Unternehmen für das delegierte Staking transferiert. Somit kann Sol Strategies wiederum seine Gewinne steigern, da es Einnahmen über die Staking-Gebühren erzielt.

Das Unternehmen selbst hält hingegen nur 105.389,79 SOL, die gerade einen Wert von 16,45 Mio. USD haben. Hinzu kommen weitere Assets wie Bitcoin, Aktien von Krypto-Unternehmen und Investments in Mining.

Laut den Angaben des letzten Lageberichts von Sol Strategies lag das Gesamtvermögen des Unternehmens bei 31,3 Mio. CAD und der Buchwert bei 31,2 Mio. CAD. Somit ist das Nettovermögen mit umgerechnet 22,7 Mio. USD weit unter der aktuellen Marktkapitalisierung von Sol Strategies von 63,63 Mio. USD.

Aktienbestände von Sol Strategies | Quelle: Sol Strategies

Dennoch konnte sich der Pennystock innerhalb der vergangenen 12 Monate hervorragend entwickeln. Derzeit notiert er bei einem Plus von 979,73 % und konnte somit selbst viele traditionelle Kryptowährungen übertreffen, einschließlich Bitcoin mit seinen 131,74 % und Solana mit 475,10 %.

Allein seit dem 11. Oktober ist Sol Strategies von 0,2308 USD bis auf 0,4351 USD um 88,52 % gestiegen. Noch zuvor war die Aktie mit 33,76 Mio. USD bewertet, was bereits über dem aktuellen Buchwert lag. Dennoch konnte sich Sol Strategies exzellent entwickeln, was vermutlich auf das Antizipieren der Anstiege der Investoren zurückzuführen ist.

Für Solana wurde häufig ein Kursziel von 500 bis 1.000 USD für das nächste Allzeithoch genannt und für Bitcoin von 100.000 USD bis 200.000 USD. So könnte sich allein durch die beiden Kryptowährungen schon ein Buchwert von 69,31 bis 138,63 Mio. USD ergeben.

Hinzu kommen die 25 Bitmain S19J Pro Miner, die standardmäßig 100 TH/s und somit insgesamt 2.500 TH/s haben. Mit diesen kann Sol Strategie innerhalb eines Jahres, basierend auf der aktuellen Schwierigkeit, pro Jahr 46.000 USD an Bitcoin schürfen. Diese spielen bei der Bewertung aber nur eine marginale Rolle.

Berücksichtigt man hingegen auch die potenziellen Einkünfte aus passiven Einkommen und deren Kurssteigerungspotenziale sowie den aktuellen Wert der Aktien und die Miner-Gewinne nach einem Jahr, so könnte das Unternehmen im nächsten Jahr bereits 86,35 Mio. USD bis 165,76 Mio. USD wert sein. Zudem bieten die Krypto-Aktien weiteres Potenzial.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.