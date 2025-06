Anzeige / Werbung

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG | WKN: A411W8 | FSE: 6NU0) tritt in eine neue Wachstumsphase ein!

Dieser Artikel wurde von Pioneer AI Foundry veröffentlicht und genehmigt.



Willkommen zurück, liebe Leser - Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG | WKN: A411W8 | FSE: 6NU0) tritt in eine neue Wachstumsphase ein - nicht nur als Entwickler intelligenter KI-Infrastruktur, sondern auch als strategischer Aktionär in einigen der am stärksten performenden börsennotierten KI- und Krypto-Unternehmen weltweit. Das Unternehmen gab heute den Start der ersten institutionellen Beta-Integration seiner KI-Handelsplattform KORA bekannt - flankiert von massiven Kursgewinnen im Beteiligungsportfolio:

TAO Alpha PLC (LSE: TAO) - stieg am 17. Juni um +1,800?%, nach Ankündigung einer £5M-Finanzierung und Bitcoin-Treasury





Sundae Bar PLC (LSE: SBAR) - legte im Juni um +85% zu, angetrieben durch Meldungen zur Agentenlizenzierung

Cykel AI PLC (LSE: CYK) - kletterte in nur drei Wochen um +280?%, gestützt durch Spekulationen zu dezentralem maschinellen Lernen

Diese Rallyes unterstreichen die Stärke von Pioneers Geschäftsmodell: Technologie aufbauen, strategisch einbinden, langfristig halten - und nun erstmals kommerzialisieren.



KORA geht live: Startschuss für institutionelle Monetarisierung

Pioneers Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd mit Sitz in Singapur hat eine Venture-Partnerschaft mit Standard Strategies Pte Ltd unterzeichnet - einem Technologieunternehmen, das sich auf Bitcoin-Treasury-Management für börsennotierte Firmen spezialisiert.

Mit dieser Kooperation beginnt die erste private Beta-Implementierung von KORA - einer autonomen, KI-gesteuerten Plattform, die rund um die Uhr Marktbewegungen analysiert, Signale bewertet und unter programmierbaren Risikoparametern Handelsstrategien ausführt.

"Koras Zusammenarbeit mit Standard Strategies ist ein grundlegender Schritt zur institutionellen Validierung der Plattform," sagte Darcy Taylor, CEO von Pioneer AI Foundry.



"Diese Beta-Integration bringt unsere KI-Agenteninfrastruktur direkt in die Vorstandsetage - genau dort, wo Krypto-Treasury-Strategien für börsennotierte Unternehmen zunehmend geschäftskritisch werden."

Eigenkapitalbeteiligung + Umsatzpotenzial: Pioneers Hybrid-Modell

Im Rahmen der Partnerschaft erhält Kora 90.000 Stammaktien von Standard Strategies, was einer 9%igen Beteiligung entspricht. Zudem übernimmt Pioneer eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung der Agenteninfrastruktur, um langfristige strategische Skalierung sicherzustellen.

Das Modell entspricht der bewährten Strategie:

Entwicklung interner Technologie (KORA)

Einbindung in Partnerunternehmen gegen Eigenkapitalanteile

Erschließung von Lizenz- und Umsatzpotenzialen bei gleichzeitigem Beteiligungsgewinn

Dieses Modell zeigt bereits Erfolge:

TAO Alpha (LSE: TAO) stieg nach Einführung einer Bitcoin-Treasury und £5M-Finanzierung um +1,800 % - Pioneers Anteil liegt bei 5,59 % , mit einer Wertsteigerung von +435 % auf Kostenbasis

Sundae Bar (LSE: SBAR) explodierte um +85 % , nachdem das Unternehmen die Integration von KI-Agenten in Konsumanwendungen angekündigt hatte

Cykel AI (LSE: CYK) legte um +280 % zu - getrieben von wachsendem institutionellem Interesse an dezentraler KI

Für Pioneer-Investoren sind diese Gewinne kein externes Momentum - sie spiegeln direkt internen Wertzuwachs wider.

Was KORA leistet

KORA ist kein weiteres KI-Trading-Tool, sondern eine programmierbare, autonome Infrastrukturplattform, die es institutionellen Partnern ermöglicht:

Treasury-Portfolios dynamisch zwischen BTC, ETH, Stablecoins und DeFi-Produkten zu optimieren

Ausführungen unter festen Risiko-Grenzen zu automatisieren

Regulierungsfreundliche Analysen und Handlungsvorschläge bereitzustellen

Kapitalstrategien mit KI-Unterstützung zu betreiben - ganz ohne menschliches Eingreifen

Standard Strategies wird KORA nutzen, um seine Bitcoin-Treasury-Prozesse zu automatisieren und intelligent zu steuern - ein entscheidender Schritt in Richtung institutioneller Krypto-Finanzarchitektur.

Monetarisierungsstrategie: Wie Pioneer mit KORA Einnahmen erzielt

Pioneer konzentriert sich derzeit auf Enterprise- und institutionelle Partnerschaften für KORA, mit Monetarisierungsmodellen, die Folgendes beinhalten:

Lizenzgebühren

White-Label-Integrationen

Abonnements oder nutzungsbasierte Vergütungsmodelle

Damit positioniert sich KORA als skalierbare, margenstarke Softwarelösung - und ergänzt Pioneers Eigenkapitalmodell zu einem zweistufigen Wachstumsansatz.

Strategische Positionierung im institutionellen Bitcoin-Ökosystem

Durch die Partnerschaft mit Standard Strategies verankert Pioneer seine Technologie in einem besonders günstigen Umfeld:

Standort: Singapur , mit klaren Regularien für Krypto-Assets

Fokus: börsennotierte Unternehmen mit BTC- und Stablecoin-Reserven

Direkte Synergie zu Pioneers eigener Treasury-Strategie, die bereits KORA zur BTC- und SOL-Allokation einsetzt

Dies ist mehr als ein Beta-Test - es ist ein Sprungbrett für kommerzielle Skalierung.

Portfolio-Dynamik: Der Flywheel-Effekt beginnt

Mit jeder neuen KORA-Integration und steigenden Bewertungen im Beteiligungsportfolio entsteht ein selbstverstärkender Wachstumszyklus:

Pioneer entwickelt Plattformtechnologie Partner implementieren und steigern ihren Unternehmenswert Marktteilnehmer bewerten diese Unternehmen höher Pioneers Markenwert und NAV steigen Neue Partnerschaften für KORA folgen Skalierbare Umsatz- und Beteiligungsgewinne multiplizieren sich

Mit TAO, Sundae Bar und Cykel AI bereits auf Rekordniveaus, zeigt sich das Modell von Pioneer nun in der Praxis.

Über Pioneer AI Foundry Inc.

Pioneer AI Foundry Inc. (Cboe CA: JPEG | ISIN: CA7235371068 | WKN: A411W8 | FSE: 6NU0) ist ein börsennotierter Venture Builder an der Schnittstelle von künstlicher Intelligenz und dezentraler Finanztechnologie (DeFi).

Über seine Tochtergesellschaft Kora AI Pte Ltd entwickelt und skaliert das Unternehmen die KI-Plattform KORA - eine AI-gestützte Infrastruktur, die Unternehmen hilft, digitale Reserven intelligent zu verwalten.

Zudem hält Pioneer strategische Minderheitsbeteiligungen an:

TAO Alpha PLC (LSE: TAO)

Cykel AI PLC (LSE: CYK)

Sundae Bar PLC (AQSE: SUNA)

Supernova Digital Assets PLC

Fazit

KI-Agenten gehen institutionell, Treasury-Strategien mit Bitcoin werden zum Standard - und Pioneers Beteiligungen erzielen dreistellige Renditen.

Pioneer AI ist längst mehr als ein Venture Builder: Es ist ein skalierbares Infrastrukturunternehmen mit echtem Umsatzpotenzial und direkter Beteiligung an der Neubewertung des KI-Kapitalmarkts.

Für Anleger bietet JPEG eine seltene Gelegenheit, sich frühzeitig in ein börsennotiertes, wachstumsstarkes KI- und DeFi-Ökosystem einzukaufen - mit echter Technologie, echtem Eigenkapital und echter Traktion.

JPEG: Nicht nur ein Ticker - ein Blueprint für intelligentes Kapital.

ALLGEMEINE HINWEISE UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS - BITTE SORGFÄLTIG LESEN

Dies ist eine Werbemitteilung (Marketing Communication) und wurde nicht von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) oder einer anderen Behörde geprüft, genehmigt oder bestätigt. Sie stellt weder eine Finanzanalyse im Sinne des § 34b WpHG noch eine Anlageforschung gemäß MiFID II dar und ist kein Prospekt. Durch den Zugriff auf unsere Inhalte stimmen Sie den nachstehenden Bedingungen zu.

1. Allgemeine Informationen - Keine Anlageberatung

Alle von Machai Capital Inc. veröffentlichten Inhalte dienen ausschließlich Informations- und Werbezwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Die Materialien sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir sind keine lizenzierten Finanzberater, Broker oder Investmentanalysten.

Vor einer Anlageentscheidung sollten Sie:

Eine eigene Recherche und Due Diligence durchführen.

Die offiziellen Offenlegungen des jeweiligen Unternehmens auf regulatorischen Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca) prüfen.

Einen lizenzierten Finanzberater oder Wertpapierexperten konsultieren.

Ihre lokalen Wertpapiergesetze prüfen, wenn Sie außerhalb Deutschlands ansässig sind, da andere Vorschriften gelten können.

Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der bereitgestellten Informationen. Investitionen in spekulative Wertpapiere können zum vollständigen Verlust des investierten Kapitals führen. Frühere Wertentwicklungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

2. Offenlegung von Beteiligungen und Handelsabsichten

Der Eigentümer von Machai Capital Inc. hält erhebliche finanzielle Beteiligungen an bestimmten in unseren Inhalten genannten Unternehmen. In vielen Fällen übersteigt unsere Netto-Long-Position 0,5 % des ausstehenden Aktienkapitals eines Emittenten, wie es von der MAR-Offenlegungspflicht gefordert ist. Wir kaufen und verkaufen diese Aktien aktiv, auch während oder nach Werbekampagnen, um Gewinne zu erzielen.

Wir werden diese Offenlegung aktualisieren, wenn unsere Beteiligungen relevante Schwellenwerte überschreiten oder unterschreiten.

Wichtiger Hinweis zu Interessenkonflikten

Da wir Aktien dieser Unternehmen besitzen, können unsere Interessen von denen der Anleger abweichen.

Anleger sollten davon ausgehen, dass wir unsere Positionen jederzeit verkaufen können, auch während der Werbung oder Besprechung der Aktie, was den Aktienkurs beeinflussen kann.

Wir übernehmen keine Garantie für die Kursentwicklung oder den künftigen Erfolg der von uns beworbenen Aktien.

3. Einhaltung der BaFin-Vorschriften, Marktmissbrauchsverordnung (MAR) und Insiderhandelsgesetze

Wir halten uns strikt an das Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und die EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR).

3.1 Erklärung zum Insiderhandel

Wir haben keinen Zugang zu nicht-öffentlichen, wesentlichen Informationen über die von uns besprochenen Unternehmen.

Wir handeln nicht auf Grundlage von Insiderinformationen (Insiderhandel ist gemäß MAR Artikel 14 strikt verboten).

Anleger sollten stets die offiziellen Unternehmensveröffentlichungen prüfen, bevor sie Investitionsentscheidungen treffen.

3.2 Marktmanipulation und Pump-and-Dump-Haftungsausschluss

Gemäß MAR Artikel 12 beteiligen wir uns nicht an:

Der Verbreitung irreführender Informationen zur Manipulation von Aktienkursen.

Der künstlichen Erzeugung von Nachfrage durch koordinierte Handelsstrategien.

Pump-and-Dump-Strategien, Wash-Trading oder irreführenden Kursangaben.

Jeder Leser, der auf Basis von Werbematerialien handelt, tut dies auf eigenes Risiko.

4. Anlagerisiken - Spekulative Aktien und Liquiditätsprobleme

Investitionen in Wertpapiere, insbesondere solche mit geringer Marktkapitalisierung oder niedrigem Handelsvolumen, sind mit erheblichen Risiken verbunden.

Wesentliche Risikohinweise

Hohe Volatilität - Aktienkurse können aufgrund geringer Liquidität stark schwanken.

Risiko der Marktmanipulation - Klein- und Nebenwerte sind anfälliger für Kursmanipulationen.

Möglichkeit eines Totalverlusts - Es gibt keine Garantie für Renditen, und Verluste können 100 % des investierten Kapitals betragen.

Keine Liquiditätsgarantie - Der Verkauf von Aktien zu einem gewünschten Preis kann unmöglich sein.

Wir raten Anlegern dringend, diese Risiken sorgfältig abzuwägen, bevor sie investieren.

5. Bezahlte Werbung und Offenlegung der Vergütung

Diese Mitteilung stellt bezahlte Werbung dar. Machai Capital Inc. erhält ausschließlich Vergütungen direkt von den Unternehmen, für die wir Marketing- und Werbedienstleistungen erbringen.

Vergütungsdetails

Machai Capital Inc. wird ausschließlich von den beworbenen Unternehmen bezahlt und erhält keine Vergütung von Dritten.

Die Vergütung kann in Bar, Aktien, Optionen oder anderen Finanzinstrumenten erfolgen.

Werbemaßnahmen stellen einen erheblichen Interessenkonflikt dar.

Direkte Beauftragung durch Unternehmen

Machai Capital Inc. wird immer direkt von den Unternehmen beauftragt, die wir bewerben.

Wir erbringen ausschließlich Marketing- und Werbedienstleistungen und sind nicht in das Unternehmensmanagement oder Geschäftsentscheidungen eingebunden.

Gehen Sie davon aus, dass alle Inhalte bezahlte Werbung sind

Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sollten Leser davon ausgehen, dass sämtliche aktienbezogenen Inhalte gesponsert und finanziell beeinflusst sind.

6. Zukunftsgerichtete Aussage

Einige Inhalte enthalten zukunftsgerichtete Aussagen über die künftige Unternehmensentwicklung, Kurssteigerungen oder Markttrends. Diese Aussagen basieren auf Annahmen und unterliegen erheblichen Unsicherheiten.

Es besteht keine Garantie, dass sich die Erwartungen erfüllen. Zukunftsgerichtete Aussagen können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden.

7. Haftungsausschluss und Haftung für Inhalte Dritter

Machai Capital Inc. garantiert nicht die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Zuverlässigkeit der veröffentlichten Inhalte.

Wir haften nicht für Investitionsverluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

Verlinkte Webseiten Dritter unterliegen nicht unserer Kontrolle, und wir übernehmen keine Verantwortung für deren Inhalte.

Investitionsentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.

8. Gesetzliche und regulatorische Verweise

Für offizielle regulatorische Informationen besuchen Sie bitte:

BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - www.bafin.de

EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR) - eur-lex.europa.eu

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) - www.buzer.de/gesetz/4655/index.htm

Unternehmensoffenlegungen (SEDAR+ für kanadische Börsennotierungen) - www.sedarplus.ca

Schlussbemerkung

Durch die Nutzung unserer Inhalte erkennen Sie die Bedingungen dieses Haftungsausschlusses an. Anleger sollten stets Vorsicht, Skepsis und Sorgfalt walten lassen, bevor sie finanzielle Entscheidungen treffen. Wir garantieren nicht den unternehmerischen Erfolg oder das Fortbestehen eines Unternehmens.

Machai Capital Inc. und seine Vertreter übernehmen keine Haftung für finanzielle Verluste, die sich aus der Verwendung unserer Materialien ergeben.

