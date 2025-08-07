Toronto (ots/PRNewswire) -- AUM und kontinuierliche monatliche Nettozuflüsse: Zum 31. Juli 2025 meldete Valour ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, AUM) von 947 Mio. USD (1,3 Mrd. CAD), was einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vormonat entspricht. Die Nettozuflüsse im Juli beliefen sich auf 14,5 Mio. USD (19,9 Mio. CAD)- das zweithöchste Monatsergebnis des Jahres - und brachten die Zuflüsse seit Jahresbeginn somit auf 90,4 Mio. USD (125,4 Mio. CAD). Diese Zahlen verdeutlichen die wachsende Nachfrage der Anlegerinnen und Anleger nach den ETP-Angeboten von Valour.- Starke Finanzposition und Treasury-Strategie: Zum 31. Juli 2025 verfügte das Unternehmen über einen Gesamtbestand an liquiden Mitteln, USDT und Treasury-Beständen in Höhe von 90,5 Mio. USD (124,6 Mio. CAD). Darin enthalten sind 17 Mio. USD (23,4 Mio. CAD) in Bargeld und USDT (ein Anstieg von 21,4 % im Vergleich zum Vormonat) und 73,5 Mio. USD (101,2 Mio. CAD) in seinem Digital Asset Treasury, was einen Anstieg von 52 % gegenüber dem Vormonat darstellt. Das Unternehmen hat sein Treasury neu ausgerichtet, um die Zuweisungen an BTC, SOL und CORE zu erhöhen.- Stillman Digital - Strategisches Wachstum und RWA-Partnerschaft: Stillman Digital verarbeitete ein Trading-Volumen von 1,95 Mrd. USD und kündigte eine strategische Partnerschaft mit Ozean an, um die institutionelle Einführung von Real-World Assets (RWAs) voranzutreiben und gleichzeitig die Trading-Infrastruktur zu verbessern, institutionelle Kunden zu gewinnen und das grenzüberschreitende Geschäft auszubauen.- Q2 2025 - Finanzdaten: Das Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 nach Börsenschluss am Donnerstag, den 14. August 2025, veröffentlichen. Einzelheiten zur dazugehörigen Aktionärskonferenz werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen ("DeFi") überbrückt, freut sich bekanntzugeben, dass seine Tochtergesellschaft, Valour Inc, und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten (Exchange-traded Products, "ETPs"), zum 31. Juli 2025 ein verwaltetes Vermögen (Assets under Management, "AUM") von 947 Mio. USD (1,3 Mrd. CAD) gemeldet haben. Dies entspricht einem Anstieg von 23 % gegenüber dem Vormonat, der auf steigende Preise für digitale Vermögenswerte und anhaltende Nettozuflüsse in die ETPs von Valour zurückzuführen ist.Valour verzeichnete im Juli Nettozuflüsse in Höhe von 14,4 Mio. USD (19,9 Mio. CAD) und damit den zweitstärksten Monat seit Jahresbeginn.Nettozuflüsse und AnlegervertrauenIm Juli verzeichnete Valour mit Nettomittelzuflüssen von 14,4 Mio. USD (19,9 Mio. CAD) den zweitstärksten Monat des Jahres und setzte damit seinen Trend konstanter monatlicher Zuflüsse unabhängig von den Marktbedingungen fort. Im bisherigen Jahresverlauf erreichten die Nettozuflüsse insgesamt 90,4 Mio. USD (125,4 Mio. CAD), was die zunehmende Nachfrage der Anleger nach den ETPs von Valour verdeutlicht. Diese anhaltende Dynamik spiegelt das wachsende Vertrauen der Anlegerinnen und Anleger wider und unterstreicht die Attraktivität der vielfältigen Produktpalette von Valour.Wichtigste Produkte bei den ZuflüssenEine Kombination aus etablierten und neueren ETPs, darunter SOL, DOGE und SUI, trugen zu dieser außergewöhnlichen Performance bei. Die wichtigsten Beiträge leisteten:- VALOUR SOL SEK: USD 5.556.128 (CAD 7.700.293)- VALOUR DOGE SEK: USD 2.664.010 (CAD 3.692.078)- VALOUR SUI SEK: USD 2.386.063 (CAD 3.306.869)- VALOUR SEI SEK: USD 1.090.906 (CAD 1.511.898)- VALOUR CRV SEK: USD 926.198 (CAD 1.283.627)Diese Zuflüsse unterstreichen die führende Rolle von Valour bei der Bereitstellung von Zugang zu verschiedenen digitalen Vermögenswerten.Top-ETPs von Valour nach AUMValour erwirtschaftet sein AUM in erster Linie durch Staking und Verwaltungsgebühren. Valour behält die Staking-Renditen als Einnahmen ein und erzielt damit zusätzlich zu den Verwaltungsgebühren einen direkten Wertzuwachs aus den zugrunde liegenden digitalen Vermögenswerten, die in seinen ETPs gehalten werden.Im ersten Quartal 2025 erwirtschaftete Valour Einnahmen aus Staking und Kreditvergaben in Höhe von 10,0 Mio. USD (14,0 Millionen CAD) und Verwaltungsgebühren in Höhe von 2,6 Mio. USD (3,6 Millionen CAD), was die Stärke seines vertikal integrierten Modells und seine Fähigkeit unter Beweis stellt, wiederkehrende, protokollgesteuerte Einnahmen aus seiner wachsenden AUM-Basis zu erzielen. Zum 31. Juli 2025 waren die ETPs von Valour mit den höchsten AUM wie folgt:- VALOUR BTC: USD 291.968.738 (CAD 404.642.393,68)- VALOUR SOL: USD 269.493.910 (CAD 373.494.304,81)- VALOUR ETH: USD 86.619.391 (CAD 120.046.680,18)- VALOUR XRP: USD 65.109.220 (CAD 90.235.519,09)- VALOUR SUI: USD 58.440.840 (CAD 80.993.744,56)- VALOUR ADA: USD 51.873.507 (CAD 71.892.012,09)- Valour HBAR: USD 19.345.500 (CAD 26.811.121,91)- VALOUR AVAX: USD 15.355.768 (CAD 21.281.712,43)- VALOUR DOT: USD 11.837.389 (CAD 16.405.555,79)Globale Expansion und strategische Marktentwicklung von ValourValour baut seine globale Präsenz als führender Anbieter von regulierten digitalen Anlageprodukten weiter aus. Mit derzeit über 75 ETPs, die an europäischen und britischen Börsen notiert sind, ist das Unternehmen auf dem besten Weg, bis Ende 2025 100 notierte Produkte zu erreichen. In Kürze werden auch fremdfinanzierte und auf Optionsscheinen basierende Strukturen aufgelegt, die den Zugang der Anleger weiter verbessern.Gleichzeitig treibt Valour seine Strategie weiter voran, in wachstumsstarke Schwellenmärkte in Afrika, Asien, dem Nahen Osten und darüber hinaus einzutreten und sich in den wichtigsten Rechtsgebieten einen First-Mover-Vorteil zu sichern. Diese proaktive Expansion verstärkt das langfristige Engagement von Valour, die weltweite Akzeptanz von regulierten Anlageprodukten für digitale Vermögenswerte zu beschleunigen.Starke FinanzpositionZum 31. Juli 2025 verfügte das Unternehmen über eine starke Finanzposition:Bargeld und USDT-Saldo: Ungefähr 17 Mio. USD (23,4 Mio. CAD).Darlehensverbindlichkeiten: Ungefähr 8,6 Mio. CAD (6 Mio. USD), unverändert gegenüber dem Vormonat, was hauptsächlich auf die laufende Umstrukturierung von Genesis zurückzuführen istDigital Asset TreasuryIm Juli nahm das Unternehmen eine Umschichtung seines Treasury vor, um die Zuweisungen an BTC, SOL und CORE zu erhöhen. Zum Monatsende hatte das Portfolio einen Wert von ca. 73,5 Mio. USD (101,2 Mio. CAD). Das Unternehmen kann sein Treasury jederzeit umschichten oder erweitern, indem es seine verfügbaren 90,5 Mio. USD (124,6 Mio. CAD) in Bargeld, USDT und anderen Treasury-Assets nutzt.- 251,6 BTC: USD 29.725.163,20 (CAD 41.196.400,93)- 61.000 SOL: USD 11.641.697 (CAD 16.134.344,29)- 398.321,6 AVAX: USD 9.581.586 (CAD 13.279.215,85)- 7.100.000 CORE: USD 4.035.640,00 (CAD 5.593.033,83)- 4.913.918 SUI: USD 18.507.289,40 (CAD 25.649.437,45)Stillman Digital UpdateHandelsvolumen: Ungefähr 1,95 Mrd. USD an abgewickelten Geschäften.Das Unternehmen kündigte eine strategische Partnerschaft mit Ozean an, einem von Clearpool lancierten Blockchain-Protokoll für Real-World Assets (RWAs). Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, institutionelles Kapital in den RWA-Bereich einzubinden und Stillmans Position als wichtiger Infrastrukturpartner in der sich entwickelnden Digital-Asset-Landschaft weiter zu festigen.Operativ wird Stillman Digital weiterhin folgenden Aktivitäten nachgehen:- Verbesserung der internen Handelssysteme mit Schwerpunkt auf der Reduzierung von Latenzzeiten, der Optimierung der Auftragsausführung und der Risikokontrolle.- Onboarding neuer institutioneller Kunden-Accounts, Erweiterung des Gegenparteiennetzwerks über Hedge-Fonds, Family Offices, Börsen und Krypto-Unternehmen.- Diversifizierung der Liquiditätsstrategien über verschiedene Handelsplätze hinweg.- Ausweitung von grenzüberschreitenden Geschäften, wenn in wichtigen Märkten mehr Klarheit über digitale Vermögenswerte herrscht.Strategie von DeFi AlphaDas Unternehmen bewertet und nutzt weiterhin Arbitragemöglichkeiten über seinen spezialisierten Trading Desk, DeFi Alpha. Seit der Auflegung im zweiten Quartal 2024 hat DeFi Alpha insgesamt 155,9 Mio. CAD (114,1 Mio. USD) an Erträgen erwirtschaftet, einschließlich eines einmaligen Arbitrage-Geschäfts, das am 5. Mai 2025 bekannt gegeben wurde und einen Ertrag von 23,8 Mio. CAD (17,3 Mio. USD) brachte - unter Berücksichtigung einer nicht zahlungswirksamen Bewertungsanpassung aufgrund eingeschränkter Handelbarkeit (Discount for Lack of Marketability, DLOM). Diese Strategie hat die Finanzlage des Unternehmens erheblich gestärkt, die Rückzahlung von Schulden ermöglicht und den weiteren Ausbau der digitalen Vermögensverwaltung unterstützt.Finanzieller Ausblick 2025:Die Umsatzprognose von DeFi Technologies für das Geschäftsjahr 2025 in Höhe von ca. 285,6 Mio. CAD (201,07 Mio. USD) schließt jegliche Verringerung oder Rückgewinnung des Abschlags für mangelnde Marktfähigkeit (Discount for Lack of Marketability, DLOM) aus, der auf zwei private Investmentfonds angewandt wurde, über die das Unternehmen ein Engagement in gesperrte Solana- und Avalanche-Token ("Locked Tokens") erworben hat. Im Geschäftsjahr 2024 wurden die Locked Tokens mit einem auf ihren Marktwert angewandten DLOM erworben, der ihren eingeschränkten Status bis 2028 widerspiegelt. Wenn diese Token freigeschaltet werden, werden Reduzierungen des DLOM als Einnahmen verbucht. Da diese Anpassungen jedoch nicht operativer Natur sind, sind sie von der Umsatzprognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2025 ausgeschlossen.Q2 2025 - FinanzdatenDas Unternehmen wird seine Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2025 nach Börsenschluss am Donnerstag, den 14. August 2025, veröffentlichen. Weitere Einzelheiten zu einer entsprechenden Aktionärskonferenz werden in den kommenden Tagen bekannt gegeben.Zu den jüngsten strategischen Entwicklungen vom Juli gehören:Valour lanciert acht neue Digital Asset ETPs am Spotlight Stock Market und erweitert seine Präsenz in SkandinavienValour hat acht neue, auf SEK lautende Exchange Traded Products (ETPs) an der schwedischen Spotlight-Börse eingeführt, darunter Produkte für Bitcoin Cash (BCH), Unus Sed Leo (LEO), OKB, Polygon (POL), Algorand (ALGO), Filecoin (FIL), Arbitrum (ARB) und Stacks (STX). Mit diesen Neuzugängen überschritt Valour die Marke von 75 börsennotierten ETPs, baute seine Präsenz in Skandinavien weiter aus und stärkte seine Position als einer der umfassendsten ETP-Emittenten für digitale Vermögenswerte weltweit.Valour tritt mit HBAR und ICP in den Schweizer Markt ein und wird als ETP an der SIX Swiss Exchange notiertMit der Lancierung von zwei neuen Staking-ETPs - 1Valour Hedera (HBAR) und 1Valour Internet Computer (ICP) - an der SIX Swiss Exchange hat Valour den Schweizer Markt betreten. Die Notierungen markierten die ersten Produkte von Valour an der Schweizer Primärbörse und erweiterten die regulierte Produktpalette auf über 75 ETPs in ganz Europa. Beide Produkte boten Anlegerinnen und Anlegern einen sicheren, transparenten Zugang zu nativen Staking-Renditen über herkömmliche Brokerage-Konten. Das Unternehmen blieb auf Kurs, um bis Ende 2025 die Zahl von 100 börsennotierten ETPs zu erreichen.DeFi Technologies verwaltet die HYPE-Treasury-Strategie von Nuvve über die neu gegründete DeFi Advisory Business LineDeFi Technologies hat den Geschäftsbereich DeFi Advisory ins Leben gerufen, um institutionelle Treasury-Lösungen für digitale Vermögenswerte für öffentliche Unternehmen anzubieten. Sein erstes Mandat war das der Nuvve Holding Corp. (Nasdaq: NVVE), die DeFi Technologies mit der Verwaltung ihrer HYPE-Token-Treasury-Strategie beauftragt hat. Der Umfang umfasst die Verwahrung, die OTC-Ausführung über Stillman Digital und die Leistungsoptimierung. Die Vergütung ist als wiederkehrende, auf dem verwalteten Vermögen basierende Managementgebühren strukturiert, die vierteljährlich in Form von Aktien oder Bargeld ausgezahlt werden und das skalierbare, gebührenbasierte Modell von DeFi Technologies stärken.DeFi Technologies gibt Beginn des Optionshandels an der Nasdaq bekanntDeFi Technologies gab bekannt, dass der Optionshandel für seine Stammaktien am Nasdaq Options Market unter dem Ticker "DEFT" begonnen hat. Die Notierung umfasst eine Reihe von Verfallsterminen und Ausübungspreisen, die Anlegerinnen und Anlegern zusätzliche Instrumente zur Risikosteuerung und zur Beurteilung der Performance des Unternehmens an die Hand geben.Ergänzende Materialien und künftige MitteilungenDas Unternehmen hat auf seiner Website Materialien zur Verfügung gestellt, die die Diskussion seiner Ergebnisse begleiten sollen, zusammen mit bestimmten ergänzenden Finanzinformationen und anderen Daten. Wichtige Neuigkeiten und Informationen über das Unternehmen, einschließlich Präsentationen für Investoren und den Zeitplan zukünftiger Investorenkonferenzen, finden Sie im Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens: https://defi.tech/investor-relations.Analystenberichte zu DeFi TechnologiesEine vollständige Liste der Analystenberichte zu DeFi Technologies finden Sie hier: https://defi.tech/investor-relationsresearch.Für Anfragen von institutionellen Anlegern, Fonds oder Family Offices wenden Sie sich bitte an: ir@defi.techKommende Konferenzen Daten Stadt"45th Annual Growth Conference" von Canaccord 12.-13. August BostonGenuitySALT, Wyoming Blockchain Symposium 2025 18.-21. August Jackson HoleNeedham Virtual Crypto Conference 4. September VirtuellGateway Conference 3.-4. September San FranciscoH.C. Wainwright 27th Annual Global Investment 8.-10. September New York CityConferenceCantor Crypto, AI/Energy Infrastructure 10.-12. November MiamiConferenceBenchmark 14th Annual Discovery One-on-One 4. Dezember New York CityInvestor ConferenceNorthland Virtual Growth Conference 16. Dezember VirtuellInformationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung ("DeFi") schließt. Als erster an der Nasdaq notierter digitaler Vermögensverwalter seiner Art bietet DeFi Technologies Aktienanlegern durch sein integriertes und skalierbares Geschäftsmodell ein diversifiziertes Engagement in der breiteren dezentralen Wirtschaft. Dazu gehören Valour, das über regulierte ETPs Zugang zu mehr als fünfundsiebzig der weltweit innovativsten digitalen Vermögenswerte bietet, Stillman Digital, ein Prime Broker für digitale Vermögenswerte, der sich auf die Ausführung und Verwahrung in institutioneller Qualität konzentriert, Reflexivity Research, das führende Forschung im Bereich digitaler Vermögenswerte anbietet, Neuronomics, das quantitative Handelsstrategien und Infrastrukturen entwickelt, sowie DeFi Alpha, der interne Arbitrage- und Handelsbereich des Unternehmens. Mit seinem umfassenden Fachwissen im Bereich Kapitalmärkte und neue Technologien baut DeFi Technologies das institutionelle Tor zur Zukunft des Finanzwesens. Folgen Sie DeFi Technologies auf LinkedIn und X/Twitter. Weitere Informationen finden Sie auf https://defi.tech/Tochtergesellschaften von DeFi TechnologiesInformationen zu ValourValour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen "Valour") emittieren börsengehandelte Produkte ("ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte zuzugreifen. Valour ist Teil des Geschäftsbereichs Asset Management von DeFi Technologies. Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder Updates erhalten möchten, besuchen Sie bitte valour.com.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein führender Anbieter von Liquidität für digitale Vermögenswerte, der grenzenlose Liquiditätslösungen für Unternehmen anbietet und sich auf branchenführende Handelsausführung, Abwicklung und Technologie konzentriert. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.stillmandigital.comInformationen zu Reflexivity ResearchReflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertigen, detaillierten Forschungsberichten für die Bitcoin- und Digital-Asset-Branche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/Informationen zu Neuronomics AGNeuronomics AG ist eine Schweizer Vermögensverwaltungsgesellschaft, die sich auf KI-gestützte quantitative Handelsstrategien spezialisiert hat. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz, computergestützter Neurowissenschaft und quantitativer Finanzwirtschaft liefert Neuronomics innovative Lösungen, die eine überlegene risikobereinigte Performance auf den Finanzmärkten ermöglichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.neuronomics.com/.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem das Wachstum der AUM, die Treasury-Strategie des Unternehmens für digitale Vermögenswerte, die Expansion der ETPs für digitale Vermögenswerte, das mit den AUMs von Valour generierte Einkommen aus dem Staking und der Kreditvergabe, das Interesse der Anleger und die Nachfrage nach den ETPs von Valour, das Vertrauen der Anleger in digitale Vermögenswerte im Allgemeinen, die Arbitragemöglichkeiten von DeFi Alpha, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorteile oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des Sektors der dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentralisierte Finanzen und digitale Vermögenswerte, Preisschwankungen bei digitalen Vermögenswerten sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben ist.DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNGLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2745151/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Provides_Monthly_Corpor.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defi-technologies-stellt-monatliches-unternehmens-update-bereit-valour-meldet-947-mio-usd-1-3-mrd-cad-an-aum-und-monatliche-nettozuflusse-von-14-4-mio-usd-19-8-mio-cad-im-juli-2025--neben-anderen-wichtigen-entwicklungen-302524687.htmlPressekontakt:Presse,KCSA Strategic Communications,defi@kcsa.com; Olivier Roussy Newton,Chief Executive Officer,ir@defi.tech,(323) 537-7681Original-Content von: DeFi Technologies Inc., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171105/6092589