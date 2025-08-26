Breaking: AlsetAI zündet nächste Stufe - Neue Allianz mit CHIP Datacentres & Hochkarätige Vorstände markieren Wendepunkt

Anzeige / Werbung

Nach dem Wochenende startet Alset AI mit einer Paukenschlag-Meldung, die das Unternehmen in eine völlig neue Liga katapultieren könnte.

Heute wurde eine strategische Allianz mit CHIP Datacentres Inc. bekannt gegeben - einem Spezialisten für hochleistungsfähige, KI-optimierte Rechenzentren. Gleichzeitig wurde der Vorstand mit zwei neuen Schwergewichten aus den Bereichen Fortune 500 und Private Equity verstärkt.

Das Signal ist klar:

Alset AI baut nicht nur Software. Alset AI baut die Infrastruktur für die KI-Zukunft.

Neue Partnerschaft mit CHIP: Zugang zu Infrastruktur der nächsten Generation

Alset AI hat ein Memorandum of Understanding (MOU) mit CHIP Datacentres Inc. unterzeichnet - ein auf KI-Rechenzentren spezialisierter Anbieter mit Hauptsitz in Waterloo, Kanada.

Im Rahmen dieser Partnerschaft hat Alset AI direkt in CHIP investiert und sich im ersten Schritt Zugang zu rund 2 Megawatt Stromkapazität im Rechenzentrum gesichert - mit klaren Expansionsplänen in der Pipeline.

Die Allianz umfasst:

Gemeinsame Markteinführungen für Enterprise-Kunden mit KI- und GPU-Bedarf

Umsatzgenerierende Zusammenarbeit bei Rackspace, Hosting und Cloud-Diensten

Integration mit Alsets Plattform Lyken.AI für intelligente Cloud-Bereitstellung

für intelligente Cloud-Bereitstellung Co-Branding und gezielte Produktangebote für KI-spezifische Workloads

CHIP verfügt über enge Beziehungen zu mehr als 60 globalen Tech-Konzernen, deren aggregierter Bedarf bei über 800 Megawatt KI-Infrastruktur liegt.

CEO Adam Ingrao: "Skalierbare Power ist jetzt entscheidend"

"Der Zugang zu zuverlässiger, kanadischer Stromkapazität ist entscheidend, da die Nachfrage nach KI-Computing weiter explodiert", erklärt CEO Adam Ingrao.

"Diese Partnerschaft bietet uns ein skalierbares Fundament, um unsere langfristige Strategie umzusetzen: den Aufbau globaler KI-Infrastruktur mit echtem Wachstumspotenzial."

CHIPs modularer Rechenzentrumsansatz ist auf NVIDIA-Hardware (H100 & A100) zugeschnitten - mit Deep Racks, Flüssigkühlung und hoher Energieeffizienz. Ideal für moderne KI-Anwendungen.

Zwei neue Vorstandsmitglieder mit Starpower

Nur wenige Tage zuvor hatte Alset die Nominierung von Lisa Baird und Vijay Mony als unabhängige Direktoren angekündigt - ein deutliches Upgrade für die strategische Führung:

Lisa Baird

CEO von NextUp , einer Top-Leadership-Organisation

, einer Top-Leadership-Organisation Board-Mitglied von Cantaloupe Inc. (NASDAQ: CTLP)

Ehemals Chief Marketing Officer der NFL

Führungspositionen bei IBM, General Motors und dem US-Olympiakomitee

Baird bringt exzellente Erfahrung im Aufbau globaler Marken und Geschäftsstrategien mit.

Vijay Mony

Gründer von Woodson Equity , Private-Equity-Investor mit Fokus auf Wertsteigerung

, Private-Equity-Investor mit Fokus auf Wertsteigerung Frühere Stationen: Cerberus Capital , OpenGate Capital , Ford , Accenture

, , , Spezialisiert auf M&A, Skalierung und Finanzarchitektur

Beide werden nach der nächsten Hauptversammlung den Vorstand übernehmen. Die bisherigen Direktoren Vikas Ranjan und Leighton Bocking treten zurück, bleiben dem Unternehmen aber verbunden - insbesondere Leighton in beratender Funktion.

Warum das genau jetzt entscheidend ist

Mit der CHIP-Allianz und den neuen Vorstandsmitgliedern positioniert sich Alset AI eindeutig neu:

Cloud-Plattform? ? Lyken.AI rollt bereits mit Partnern wie Align Wellness aus

? Lyken.AI rollt bereits mit Partnern wie Align Wellness aus Physische Infrastruktur? ? Datencenter-Beteiligung mit direktem Zugang zu GPU-Kapazitäten

? Datencenter-Beteiligung mit direktem Zugang zu GPU-Kapazitäten Führungsteam? ? Jetzt verstärkt durch erfahrene Köpfe aus Tech, Sport, Kapital und Industrie

? Jetzt verstärkt durch erfahrene Köpfe aus Tech, Sport, Kapital und Industrie Marktwachstum? ? Der globale Markt für KI-Infrastruktur soll bis 2032 auf 356 Mrd. USD wachsen (CAGR 29,1%)

Und doch...

Alset-Aktie notiert noch bei ~€0,10 - Das ist der Sweet Spot

Aktuell existiert:

Kein Analysten-Coverage

Kaum institutionelle Aufmerksamkeit

Enormes First-Mover-Potenzial in einem wachstumsstarken Sektor

Für vorausschauende Anleger ist das der Moment zum Handeln - bevor die Masse aufwacht.

Ausblick: Was Anleger jetzt erwarten können

Mit dieser neuen Positionierung sind folgende Entwicklungen realistisch:

Kommerzielle Cloud-Verträge über Lyken.AI & CHIP-Rechenzentrum

über Lyken.AI & CHIP-Rechenzentrum Ausweitung der Infrastruktur auf andere Regionen in Nordamerika

auf andere Regionen in Nordamerika Weitere KI-Sektor-Partnerschaften in Medizin, Finanzen, Recht, Industrie

in Medizin, Finanzen, Recht, Industrie M&A-Optionen oder Buyout-Fantasie durch strategische Investoren

durch strategische Investoren Analysteneinstieg oder institutionelle Positionierung

