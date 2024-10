Berlin - Der designierte Grünen-Chef Felix Banaszak will die Kanzlerkandidatur von Vize-Kanzler Robert Habeck von der weiteren Entwicklung der Stimmungslage im Land abhängig machen.



"Wir sollten nicht so tun, als wäre der Weg ins Kanzleramt ein Katzensprung. Aber wir sollten den Sprung wagen, wenn das eine gesellschaftliche Resonanz erfährt", sagte Banaszak der "Rheinischen Post" (Samstag). "Es ist die große Stärke von Robert Habeck, mehr Menschen für grüne Politik zu begeistern als die, die immer schon bei uns waren. Das wird uns helfen", sagte der 34-jährige Bundestagsabgeordnete. "Alle, die jetzt Führungsaufgaben in der Partei übernehmen wollen, tun das in dem Bewusstsein, dass sie die gesamte Partei mitnehmen und repräsentieren müssen", sagte Banaszak, der dem linken Parteiflügel zugerechnet wird.

