STMicroelectronics verzeichnete am 18. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 2,85% auf 27,53 USD. Dieser Zuwachs steht im Kontrast zum jüngsten Monatstrend, bei dem die Aktie einen Verlust von 10,22% hinnehmen musste. Trotz des tagesaktuellen Anstiegs bleibt die Jahresperformance mit einem Minus von 34,31% weiterhin herausfordernd. Die Aktie notiert derzeit 3,76% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine potenzielle Erholungsphase hindeuten könnte.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant STMicroelectronics eine Dividende von 0,36 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,08% entspricht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird mit 16,76 angegeben, während das Kurs-Cashflow-Verhältnis bei 4,19 liegt. Diese Kennzahlen bieten Anlegern wichtige Einblicke in die finanzielle Gesundheit und Bewertung des Unternehmens in einem volatilen Marktumfeld.

