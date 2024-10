Die Heico Corporation verzeichnet weiterhin eine positive Entwicklung an der Börse. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 1,57% am 19. Oktober 2024 zeigt die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance von 57,57%. Der aktuelle Kurs von 260,55 USD liegt nur knapp 3,62% unter dem 52-Wochen-Hoch, was das anhaltende Vertrauen der Investoren in das Unternehmen unterstreicht.

Analysten bleiben optimistisch

Truist Securities hat kürzlich das Kursziel für Heico von 264 USD auf 282 USD angehoben und behält die Kaufempfehlung bei. Dies spiegelt die positive Einschätzung der Experten wider, die trotz der hohen Bewertung weiteres Potenzial sehen. Mit einer Marktkapitalisierung von 13,2 Milliarden Euro bleibt Heico ein bedeutender Player im Luftfahrt- und Verteidigungssektor.

