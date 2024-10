Die DSV-Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Anstieg von 3,82% und schloss bei 223,00 USD. Dieser Zuwachs unterstreicht die positive Entwicklung des dänischen Transport- und Logistikunternehmens in den letzten Wochen. Im Monatsvergleich konnte die Aktie um 6,14% zulegen, während sie im Jahresvergleich sogar ein Plus von 39,46% aufweist. Trotz dieser erfreulichen Tendenz bleibt der Kurs mit 5,78% unter seinem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

Solide Finanzkennzahlen

Die aktuellen Finanzkennzahlen von DSV präsentieren sich robust. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,36 und einem Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) von 3,26 erscheint die Aktie aus Analystensicht attraktiv bewertet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 7,00 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 0,66% entspricht.

