Die Barrick Gold Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 2,80% auf 20,92 USD. Dieser Zuwachs spiegelt das wachsende Interesse der Anleger an dem Goldminenunternehmen wider. Ein entscheidender Faktor für diese positive Entwicklung ist die kürzlich gemeldete Entdeckung eines beträchtlichen Goldvorkommens in der Demokratischen Republik Kongo. Diese Neuentdeckung in der Nähe der bestehenden Kibali-Mine verspricht, das Produktionspotenzial von Barrick Gold erheblich zu steigern.

Finanzielle Kennzahlen im Überblick

Die aktuellen Finanzdaten zeigen eine solide Position des Unternehmens. Mit einer Marktkapitalisierung von 33,6 Milliarden Euro und einer Dividendenrendite von 1,75% für das Jahr 2024 bleibt Barrick Gold eine attraktive Option für Anleger. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 12,48 angegeben, was auf eine angemessene Bewertung der Aktie hindeutet.

