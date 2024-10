Starkes US-Geschäft, höhere Dividende, steigender Kurs: Warum sich jetzt geniale Einstiegschancen bei der Aktie von Deutsche Telekom ergeben und bis zu 45 Prozent Luft nach oben drin sind. Starke Impulse aus Amerika: T-Mobile US bleibt ein wesentlicher Treiber für das Umsatz- und Gewinnwachstum der Deutschen Telekom. Nun auch bei Dividenden: Für 2024 will der DAX-Konzern die T-Mobile-Dividende an seine Aktionäre weiterreichen und schlägt für die ...

