Die Cummins Inc. Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen bemerkenswerten Kursanstieg von 0,74% und schloss bei 335,41 USD. Dieser Zuwachs setzt einen positiven Trend fort, der sich über das letzte Jahr erstreckt. Mit einer Wertsteigerung von 49,84% in den vergangenen zwölf Monaten zeigt die Aktie eine robuste Performance. Besonders erwähnenswert ist die jüngste Entwicklung: In nur einem Monat konnte Cummins einen Zuwachs von 3,52% verbuchen.

Dividendenausschüttung bleibt attraktiv

Für Anleger, die Wert auf regelmäßige Ausschüttungen legen, bietet Cummins weiterhin eine attraktive Option. Das Unternehmen plant für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 6,907 USD je Aktie, was einer Dividendenrendite von 2,43% entspricht. Diese solide Ausschüttungspolitik unterstreicht die finanzielle Stabilität des Unternehmens und seine Attraktivität für dividendenorientierte Investoren.

