Die auf dem Tesla "We, Robot" Event anwesenden "Optimus" Roboter agierten nicht autonom. Dies wurde von Elon Musk zunächst verschwiegen und kam erst hinterher ans Licht. Die Reaktion der wO-Community war ernüchternd...

Gut eine Woche nach dem Tesla "We, Robot" Event führt die Tesla Diskussion mit über 300 Postings seit Montag weiterhin das Ranking der wichtigsten Diskussionen im wallstreetONLINE Forum an. Hintergrund ist noch immer die mit Enttäuschung aufgenommene Vorstellung des Cybercab, sowie die Tatsache, dass die auf der Show anwesenden "Optimus" Roboter nicht autonom agierten, sondern anders als zuvor behauptet, von Menschenhand gesteuert wurden.

Hier einige Stimmen zur Lage von Tesla nach dem Cybercab Event aus dem wO-Forum.

Goldskua: "Teslas Optimus-Roboter sind mehr Show als KI - Bei der Vorstellung des Tesla Cybercab sind Optimus-Roboter durch das Publikum gewuselt. Die waren aber gar nicht autonom unterwegs.

https://www.golem.de/news/cybercab-event-teslas-optimus-robo…"

Nokery: "Es ist völlig egal, wer oder was die Robos gesteuert hat. Sie agierten unter tausenden Menschen und es gab keine Unfälle...Es geht um die Vision und das Ziel.

Tesla hat eine Stadt der Zukunft live und in Farbe ins hier und jetzt geholt und tausende Gäste daran teilhaben lassen. Robots, Robotaxis, Robovans unterwegs in einer Stadt.

Welches Unternehmen hat bisher soetwas in dieser Qualität je gezeigt außer Tesla...?

Egal wie lange es dauert, Musk und Tesla haben oft genug das Unglaubliche, nicht für möglich Gehaltene wahr werden lassen. Da hilft kein Stammtisch-Gezeter, Musk und Tesla verfolgen dieses Ziel von Anfang an und kommen ihrer Zukunftsvision immer näher.

Das Ziel von Tesla, das hat das We, Robot Event klar aufgezeigt. Nicht mehr und nicht weniger.

Viele trauen es Tesla zu, manche wie auch hier halt nicht. Ganz einfach.

So war das immer schon bei disruptive Ideen..."

Goldskua: "Was für ein Quatsch....sorry, wer davon redet und beansprucht, dass Roboter per AI selbstständig Aufgaben erledigt und dann nur ferngelenkte Bots präsentiert, der blendet bewußt die Zuschauer. Das was gezeigt wurde konnten "Roboter" schon locker vor 20 Jahren.

Hier wird mal wieder bewusst nur Show gemacht, um Shareholder Value zu generieren und zwar zu

seinen (Elons) eigenen Gunsten. Also mMn war das nix anderes wie der Rattenfänger von Hameln....nur übertragen in die Neuzeit."

H2OAllergiker: "Das war eh offensichtlich. Wer glaubt, dass die schon autonom sind, hat eben einen seltsamen Menschenverstand. Musk ist nicht erfolgreich, weil er zögert, sondern weil er vorangeht. Das ist rein psychologisch gesehen genau das Richtige was er tut."

You_Dont_Mess_With_The_Zohan: "Beim Remoptimus wird es doch genauso laufen.

Der Faker vom Mars wird zuerst das Modell mit Raketenantrieb (Codename: Superoptimusman) auf dessen Rücken du nach Hause fliegen kannst wenn bei deinem Terdsla wieder mal ein Rad abgefallen ist, vorstellen, dann die foundation Serie für 420.000$ das Stück.

Das Ganze wird am 20.4. online gestellt und ist nach 420 Minuten kpl. ausverkauft."

Flyke: "Wer kennt noch den Ritter der Kokosnuss? Erinnert so etwas an den schwarzen Ritter, der für niemanden Platz macht und selbst nachdem er beide Arme und Beine im Kampf gegen Artus verliert seine Niederlage nicht eingesteht, ich würde mal sagen mit einem PUT kann man hier kurzfristig nicht viel falsch machen."

Xwin: "Für Musk gelten (noch) andere Gesetze. Trevor Milton von Nikola muss 4 Jahre ins Gefängnis, weil er Anleger täuschte als er ein Video vom Truck rückwärts abspielte. Das Tesla 'painted black' Video, die Fake Solarschindeln und die Fake autonomen Optimus Prime Roboter sind da problematisch meine ich. Ich nehme auch an, dass es schon ein Grund haben wird warum Musk sich so an Trump wirft obwohl eine Trump Regierung für einen E-Auto Hersteller unterm Strich eher schlechter als eine Harris Regierung sein dürfte. Wir werden es evtl. bald herausfinden."

Benjamin3456: "Lex Musk wird sich noch stärker zementieren wenn Trump gewinnen sollte. Einige Umfragen und auch die Wallstreet spekulieren wohl auf einen Sieg von Trump.

Das wird Elon und Peter Thiel sehr stark in die Regierung bringen und hier weiter und stärker Einfluss auf die Politik in den USA nehmen. Ich glaube die Wähler wissen noch nicht was das bedeuten wird. Ich denke das Trump mit diesen Beratern oder welche Endgültige Funktion Elon und Co. haben werden, nicht im Sinne des Volkes agieren werden. Sondern weiter in Ihren eigenen Interessen. Aber ein Messias ala Musk ist wohl gewünscht beim Wahlvolk in den USA."

dazu xwin: "Ja absolut. Wenn Trump gewinnt hat Musk freie Bahn. Wäre dann mit Shorts auf Tesla vorsichtig. Fundamental überbewerteter Schrott aber Justiz und Regulierer der USA werden nicht eingreifen so lange Musk die Finger von Minderhährigen lässt. Das ist nach wie vor das einzige Verbrechen in den USA, vor dessen Verfolgung auch Geld und Macht nicht helfen IMHO.

Wenn Musk äh Trump Präsident wird, könnte man sogar long gehen. Der Scam dürfte dann episch werden. Musk stellt sich clever an. Er setzt alles auf die Karte Trump. Kein Präsident dürfte jemals käuflicher gewesen sein. Gewinnt er das Spiel kennt das kein Halten mehr. Aber nicht im Sinne dass wir ein Robotaxi von Tesla sehen, sondern DoJ, FTC, SEC, NHTSA, vielleicht sogar NTSB werden komplett wegsehen! Mark my words!"

Flyke: "Wenn man sich überlegt, dass Tesla laut Statista etwa 6,5 Mio Fahrzeuge seit Bestehen verkauft hat, macht das bei einem Durchschnitts VK 50.000 USD einen Umsatz seit Bestehen von ~ 330 Mrd USD. Die MK ist aktuell 640 Mrd USD, als mal eben das Doppelt des Gesamtumsatzes, den Tesla je erbracht hat.

Neue Modelle sind nicht in Sicht, zusätzlich verliert Tesla Marktanteile in China und Europa.

Auf den anderes Geschäftsfeldern wie Optimus, LkW usw. ist ebenfalls aktuell kein unmittelbarer Umsatz zu erwarten. Da muss man schon sehr viel Fantasie besitzen um hier eine nordwärtsgerichtete Trendumkehr zu begründen."

Kolovkolosh: "Also futuristisch war das Design vom Cybercab, Robovan und Optimus ja schon... Wie schön, das Elon immer Sachen erfindet, die es schon gibt.

Elon Musk accused of stealing designs for new robots by Hollywood director

https://www.independent.co.uk/arts-entertainment/films/elon-…

Eula: "Elon Musk steht derzeit im Mittelpunkt einer Kontroverse, nachdem der Regisseur des Films I, Robot, Alex Proyas, ihn beschuldigt hat, Designs für seine neuen Roboter, darunter den Optimus, das Cybercab und den Robovan, kopiert zu haben. Proyas äußerte, dass Musk und Tesla Anleihen aus seinem Film gezogen haben, um ihre eigenen humanoiden Maschinen und selbstfahrenden Fahrzeuge zu entwickeln.

Hintergrund der Vorwürfe

Die Anschuldigungen kamen ans Licht, als Musk die letzten Entwicklungen in der Robotertechnologie von Tesla präsentierte. Proyas, der 2004 den Film I, Robot mit Will Smith inszenierte, vergleicht die Designs der Teslaroboter mit den Robotern aus seinem Film. In seiner öffentlichen Stellungnahme forderte er Musk humorvoll dazu auf, "seine Designs zurückzugeben".

Vergleich mit 'I, Robot'

Viele Kommentatoren und Fans der Science-Fiction sehen Ähnlichkeiten zwischen den Teslarobotern und den Robotern aus I, Robot. Diese Parallelen werfen Fragen zur Originalität und Kreativität in der Robotik auf, insbesondere in einem Umfeld, in dem Technologie und Film oft ineinanderfließen.

Reaktionen und Medienberichterstattung

Die Medien haben die Situation ausführlich behandelt, wobei es verschiedene Berichte über die Anschuldigungen und die Reaktionen des Publikums gibt. Einige finden die Ähnlichkeit unverkennbar, während andere argumentieren, dass Inspiration in der Technologieentwicklung eine gängige Praxis ist.

Diese Kontroverse wirft interessante Fragen zur Beziehung zwischen Film und Technologie auf und beleuchtet, wie innovativ Designs und Konzepte wahrgenommen werden."

Flyke: "Ich bin grundsätzlich nicht gegen Tesla. Mir ist nur jemand suspekt der in der Vergangenheit jegliche Glaubwürdigkeit in seinen eher unterhaltsamen Shows verliert nachdem vielen vollmundigen Versprechungen einfach keine Taten folgen. Die Historie um FSD ist da nur exemplarisch.

Als dem VAG Konzern die betrügerische Software nachgewiesen wurde gab es in den USA Klagewellen, Strafen und der Börsenkurs brach ein.

Wenn wiederholt Fahrer tödlich verunglücken nachdem sie den suggerierten L5 "Autopilot" verwenden, der zurecht in D so nicht beworben werden darf ändert das nicht das geringste. Und das wuderspricht meiner Auffassung Marktwirtschaftlicher Regeln."

Extrablatt007: Am Robotaxi Day wiederholte Elon die Aussagen von 2017 mehr oder weniger: next year you can sleep in the vehicle and arrive safely at the Destination. Das Gericht hat ihm jegliche Verantwortung für diese - 2017 getätigte - Aussage abgesprochen: Freispruch: "mere puffing". Also selbst die gerichtliche Aussage, dass das was Musk bezüglich FSD sagt nichts wert ist, lässt die Fans immer noch Glauben, dass nächstes Jahr Unsupervised FSD kommt.

Noch schlimmer sehe ich es mit dem Roboter Optimus: Hier wird von den Shills nach wie vor bestritten, dass die Roboter am We Robot Day ferngesteuert waren. Obwohl es genügend Videos gibt die zeigen, dass das - heutiger Stand - nicht funktionieren kann. Bevor es der Meister nicht zugibt, sind die gut begründeten Argumente und Aussagen zu bezweifeln, bzw. als FUD zu deklarieren. Es wäre ein einfaches für Musk hier Klarheit zu schaffen und zu sagen: Diese Roboter waren in keinerlei Hinsicht ferngesteuert. Warum tut er das nicht? Angst, dass es nicht als "mere puffing" durchgeht? Die Fans erkennen auch hier kein Muster. Der Semi wurde damals angekündigt ohne Angaben des Zuglast-Vermögens. Ein sehr wichtige Kennzahl im Transportwesen. Niemand bestand auf eine verbindliche Aussage. Die Fans interessiert nur der Aktienkurs; Fakten sind unwichtig. Solange Tesla ein Story-Stock ist: Okay. Aber diese Zeiten sind mMn vorbei.

Der Faktor "will ich haben" wird sehr stark unterschätzt. Die Psychologie des Menschen ist sehr komplex, hat aber einen enormen Einfluss auf das Verhalten. Anfänglich standen Teslas mehrheitlich nur in Häuser die bereits 2 oder mehr Autos hatten. So als 2./3. Wagen. Es war wie mit Sportwagen: Nur wenige konnten/wollten sich die teuren Autos leisten: Reifen, Scheibenwischer, Versicherung, Service etc. steigen mit dem Preis mit. Den Luxus einen Sportwagen den man für spezielle Anlässe brauchen kann, konnten sich nur Reiche leisten. Elektromotoren haben beim Stand das grösste Drehmoment. Die Beschleunigung beeindruckt und dann sind sie auch noch leise (Rollgeräusche werden erst ab ca. 30 Km/h lauter) und es gibt keinen direkten Auspuff. Tesla hat mit der Massenproduktion den Preis psychologisch in die Nähe des "das schaffe ich schon" gebracht. Das Problem der Batterie (Leistungsdichte, Gewicht, Ladegeschwindigkeit, Infrastruktur, Herstellung/Entsorgung) wird dabei ausgeblendet (ist nicht direkt sichtbar). Einige werden sich mit dem "Luxus" Tesla übernommen haben und werden die Faktenlage jetzt nüchterner betrachten. Am meisten werden sie sich über den Kauf von FSD ärgern. Deshalb hat das We Robot Event mMn auch das Ende des Story-Stocks Tesla eingeläutet. Der vorgestellte Roboter Optimus ist natürlich auch wieder so ein "will ich haben" Moment. Aber die Tatsache dass Tesla mit der Fernsteuerung bereits aufgeflogen ist - und Preise und Zeitplan sowieso nie stimmen - stimmt mich zuversichtlich bezüglich eines sehr viel tieferen Aktienkurses. Es wird die Psychologie sein, die entscheidet, ob sich die Leute ein zweites mal über den Tisch ziehen lassen oder nicht."

darauf KolovKolosh: "Das "will ich haben" Argument ist für den Verkäufer meines Erachtens sehr problematisch, weil es sehr schnell kippen kann. "Brauche ich" beruht auf sachlichen Gründen, "will ich haben" auf Psychologie. Dafür muss das Produkt hip und exklusiv sein und dem Besitzer ein gewisses Maß an Anerkennung und Bewunderung bringen. Klingt jetzt überspitzt - aber genau das schwingt in der Kaufentscheidung mit.

Wer sich anfangs einen Tesla kaufte, der wollte damit cool/hip/innovativ wirken. Er hat das Geld ausgegeben und sich gefreut, wenn Leute ihn ansprachen. "hey, du hast dir nen Tesla gekauft? Kann ich mal einsteigen? Wie ist der so? Wow, elektrisch... so leise... und diese irre Beschleunigung..."

Das kippt jetzt. Wer sich heute nen Tesla kauft, muss damit rechnen, das man ihn fragt: "Du hast dir nen Tesla gekauft? Du unterstützt Musk? Du hast schon mitbekommen, was der auf Twitter so von sich gibt? ..." Dazu kommt, dass man wegen FSD auch durchaus Spott und Häme erntet."

xwin: "Hier also wohl der Beleg, dass die 2 Mio Reservierungen für den 80k Cybertruck und die jahrelange Wartezeit mit Reservierung sich in Luft aufgelöst haben. Ein $80k Cybertruck zur Lieferung noch im November.

Entweder existierte diese Liste nie (Fraud!) oder die Reservierer haben in Massen gecancelt. Was wird's wohl sein?"

Autor: Hardy Schilling, Head of Community

Enthaltene Werte: US88160R1014