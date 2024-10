"Mercedes entwickelt derzeit den neuen Welt-Hybrid Motor M252. Gebaut wird er aber nicht in Stuttgart - Untertürkheim oder bei der 100%igen Mercedes MDC GmbH in Kölleda, sondern in China.", so die eher unauffällige Pressemeldung. Dabei wäre es einen Aufschrei wert. Dort wird berichtet, dass der neue 4-Zylinder Hybrid Motor mit der technischen B Bezeichnung M252 D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...