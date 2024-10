Die Ernst Russ AG, ein führendes Unternehmen im Bereich Schifffahrt und maritimes Investmentmanagement, zeigt sich weiterhin robust im aktuellen Marktumfeld. Trotz eines leichten Kursrückgangs von 3,97% im letzten Monat verzeichnet die Aktie eine beeindruckende Jahresperformance von +31,52%. Mit einem aktuellen Kurs von 5,80 EUR (Stand: 19. Oktober 2024) liegt die Aktie 39,57% über ihrem 52-Wochen-Tief, was die Widerstandsfähigkeit des Unternehmens unterstreicht.

Attraktive Dividendenrendite lockt Anleger

Besonders erwähnenswert ist die für das Geschäftsjahr 2024 angekündigte Dividende von 1,00 EUR je Aktie, was einer außergewöhnlich hohen Dividendenrendite von 15,63% entspricht. Diese großzügige Ausschüttungspolitik dürfte für viele Investoren ein starker Anreiz sein, trotz der Herausforderungen in der Schifffahrtsbranche an der Ernst Russ Aktie festzuhalten.

Ernst Russ Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...