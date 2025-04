Die Analysten von mwb research nehmen die Coverage der Ernst Russ AG (ER) mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 10,00 EUR auf, was ein Aufwärtspotenzial von 75?% bedeutet. Die 1893 gegründete ER ist ein international tätiger Schiffseigner an der Schnittstelle von Asset Management, Schifffahrtsbetrieb und Finanzdienstleistungen. Aktuell verwaltet das Unternehmen eine Flotte von 26 Schiffen mit einem geschätzten Wert von rund 460 Mio. USD. Die Widerstandsfähigkeit von ER in der wettbewerbsintensiven Schifffahrtsbranche basiert auf finanzieller Stärke, operativer Effizienz und einer langfristig ausgerichteten Vercharterungsstrategie. Trotz kurzfristiger Gegenwinde ist das Unternehmen gut für zukünftiges Wachstum aufgestellt und erwartet eine solide durchschnittliche Kapitalrendite (ROCE) von ca. 25?% über den Zyklus sowie eine durchschnittliche jährliche Free-Cashflow-Generierung von über 40 Mio. EUR über zehn Jahre. Die stillen Reserven - erkennbar an einer 50?%-Differenz zwischen Markt- und Buchwert der Vermögenswerte - deuten zusätzlich auf erhebliches unausgeschöpftes Potenzial hin, insbesondere da ER nun in eine Phase aktiven Portfoliomanagements eintritt. Die letzte vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ernst-russ-ag