Die Apellis Pharmaceuticals Aktie verzeichnete am 19. Oktober 2024 einen leichten Rückgang von 1,35% auf 25,66 EUR. Trotz dieses kurzfristigen Rückschlags konnte das Biotech-Unternehmen im vergangenen Monat ein Plus von 0,46% verbuchen. Diese gemischte Performance spiegelt die aktuelle Marktlage wider, in der Anleger zwischen kurzfristigen Schwankungen und längerfristigen Trends abwägen müssen.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 3,1 Milliarden EUR bleibt Apellis ein bedeutender Akteur im Biotechnologie-Sektor. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis von 7,88 deutet auf eine mögliche Überbewertung hin, während das negative Kurs-Cashflow-Verhältnis von -5,25 die finanziellen Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht. Trotz dieser Zahlen liegt die Aktie derzeit 6,35% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf ein gewisses Erholungspotenzial hindeuten könnte.

Apellis Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...