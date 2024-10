Die Agco-Aktie verzeichnete am 19. Oktober einen leichten Kursanstieg von 0,06% auf 93,58 EUR. Trotz eines Jahresrückgangs von 14,44% zeigt der Landmaschinenhersteller in jüngster Zeit positive Signale. Im vergangenen Monat konnte die Aktie um beachtliche 6,46% zulegen, was auf ein wachsendes Investoreninteresse hindeutet.

Starke Finanzkennzahlen unterstreichen Potenzial

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Agco sind bemerkenswert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,48 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,96 erscheint die Aktie derzeit unterbewertet. Zudem plant das Unternehmen für 2024 eine Dividende von 3,357 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,09% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die solide Finanzlage und das Potenzial von Agco in einem wettbewerbsintensiven Markt für Agrartechnologie.

