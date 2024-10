Die Aktie von Davide Campari-Milano.V zeigt sich in jüngster Zeit robust. Am 18. Oktober schloss der Kurs bei 7,816 EUR, was einem Anstieg von 0,79% gegenüber dem Vortag entspricht. Bemerkenswert ist auch die positive Entwicklung im letzten Monat mit einem Plus von 3,04%. Diese Zahlen deuten auf ein wachsendes Vertrauen der Anleger in den italienischen Spirituosenhersteller hin, trotz der Herausforderungen des vergangenen Jahres, in dem die Aktie einen Rückgang von 28,77% verzeichnete.

Finanzkennzahlen im Fokus

Die aktuellen Finanzkennzahlen von Davide Campari-Milano.V geben Anlass zur genaueren Betrachtung. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,30 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,12 liegt die Aktie über dem Durchschnitt ihrer Branche. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,065 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 0,68% entspricht. Diese Zahlen unterstreichen die solide Position des Unternehmens im wettbewerbsintensiven Getränkemarkt.

